Piemonte | frana travolge auto in val d’Ossola | morti i due svizzeri a bordo

(Di domenica 1 aprile 2018) Due cittadinisononel pomeriggio di oggi, domenica 1° aprile, per unacaduta sulla statale 337 della val Vigezzo, fra l’Ossola e la Svizzera. Da una prima ricostruzione, la loroè stata travolta dalla massa di terra e macigni e trascinata nel dirupo sottostante per decine di metri. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i corpi dalla vettura. Le unità cinofile del soccorso alpino Valdossola sono invece entrate in azione per capire se sotto lasiano rimaste coinvolte altremobili. L’area è stata fatta sgomberare: c’è il rischio che si verifichino ulteriori cadute di massi. Lasi è staccata all’altezza del comune di Re, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina – che collega Domodossola a Locarno – che in quel momento non era attraversata da ...