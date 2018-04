Piemonte - auto travolta da una frana : due morti : Piemonte, auto travolta da una frana: due morti La frana è caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l’Ossola (Vco) e la Svizzera. Le vittime sono state travolte da massi e terra. Mentre in Trentino un base jumper di 50 anni, austriaco, è morto lanciandosi dal Becco dell’Aquila, a Dro. Continua a leggere

Piemonte - frana travolge auto in val d’Ossola : morti i due svizzeri a bordo : Due cittadini svizzeri sono morti nel pomeriggio di oggi, domenica 1° aprile, per una frana caduta sulla statale 337 della val Vigezzo, fra l’Ossola e la Svizzera. Da una prima ricostruzione, la loro auto è stata travolta dalla massa di terra e macigni e trascinata nel dirupo sottostante per decine di metri. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i corpi dalla vettura. Le unità cinofile del soccorso alpino Valdossola sono invece ...

Piemonte - auto travolta da una frana : due morti : La frana è caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola (Vco) e la Svizzera. Le vittime sono state travolte da massi e terra. Un grosso sasso è precipitato anche sulla linea ferroviaria Vigezzina, è stata interrotta.

Piemonte - automobile travolta da una frana : morti due svizzeri : Due persone sono state uccise in Piemonte da una frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola (Vco) e la Svizzera. Entrambe stavano viaggiando su un'automobile che è stata colpita da massi e terra. Un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina (che collega Domodossola a Locarno), sulla quale in quel momento non stavano passando treni. La linea è stata interrotta.