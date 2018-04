Piemonte | auto travolta da una frana | due morti

Piemonte - frana sulla Statale 337 della Val Vigezzo : travolta un'auto - due morti :

Piemonte - automobile travolta da una frana : morti due svizzeri : Due persone sono state uccise in Piemonte da una frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola (Vco) e la Svizzera. Entrambe stavano viaggiando su un'automobile che è stata colpita da massi e terra. Un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina (che collega Domodossola a Locarno), sulla quale in quel momento non stavano passando treni. La linea è stata interrotta.

Esce di strada con l'auto a Bagnolo Piemonte : 31enne in ospedale in codice giallo : Incidente stradale, intorno alle 5.30 di questa mattina , 1 aprile, , in via Cavour a Bagnolo Piemonte, lungo la strada provinciale 27. Una ragazza di 31 anni è uscita di strada mentre si trovava alla ...

AUTO CONTRO GENDARMI IN FRANCIA/ Attacco ultime notizie : fuga Peugeot al confine Piemonte - chiuse scuole Isere : Attacco in FRANCIA, AUTO CONTRO GENDARMI: le ultime notizie, una Peugeot 207 nera è in fuga con i soldati all'inseguimento. Prima insulti poi tentato investimento: è terrorismo?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:20:00 GMT)

Piante autoctone d’Italia : Piemonte - Toscana e Lombardia le regioni dove sono più numerose : Piemonte, Toscana e Lombardia vincono il podio della biodiversità per quanto riguarda il numero di Piante autoctone d’Italia. È questo uno dei dati emersi dalla pubblicazione sulla rivista internazionale “Plant Biosystems” dell’elenco aggiornato e completo delle Piante spontanee che crescono nel nostro Paese. A realizzare l’impresa è stato un nutrito gruppo di studiosi, coordinato da Lorenzo Peruzzi dell’Università di Pisa, Gabriele Galasso del ...

Auto esce di strada a Caramagna Piemonte - il ferito all'ospedale di Savigliano : Incidente stradale alle prime luci dell'alba di oggi (mercoledì 24 gennaio) in frazione Maniga di Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Vigili del fuoco allertati attorno alle 6,48, quando il ...