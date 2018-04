Pic-Nic scientifici

Potenza - manifesto choc contro il femminicidio : “Amore se mi uccidi - dopo chi Picchi?” : Il manifesto, apparso sulle strade di Potenza per promuovere un convegno sulla violenza di genere, ha provocato l'ira della consigliera di parità effettiva della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi, che ne ha chiesto l'immediata rimozione: "Modalità in contrasto con il buonsenso e il rispetto della dignità femminile".Continua a leggere

Piccoli Lamberti crescono : "Insegno la bellezza del nuoto ma prima del tecnico c'è papà" : L'ex oro mondiale e i figli Matteo, Michele e Noemi, campioni italiani giovanili: 'Il merito però è della mamma' A 20 anni Giorgio Lamberti stabilì nel 1989 a Bonn il record mondiale dei 200 stile ...

Cibo in festa : classico - vegetariano o Picnic? : Cibo in festa: classico, vegetariano o picnic? In un pranzo conviviale in famiglia o su un verde prato all’aperto, ecco alcune appetitose ricette e proposte cruelty free da gustare nel weekend pasquale. Continua a leggere

Pasquetta - ricette da Picnic : Tenendo le dita incrociate perché il tempo regga, a Pasquetta è bello organizzare una gita fuori porta e godersi un picnic nel verde (ma anche in riva al lago, in spiaggia, in cima ai monti…), in compagnia di amici e famiglia. Per godersi l’esperienza di un pasto all’aperto senza impazzire con la mise en table, occorre puntare su ricette pratiche da consumare e rapide da preparare, da mangiare (volendo) anche con le mani e ...

Medici Insubria e In.Salute con Pediatriuniti : il servizio si allarga anche ai Piccoli malati cronici : Medici Insubria e In.Salute allargano il loro raggio d’azione grazie alla partnership con Pediatriuniti s.c. Da oggi infatti il servizio di presa in carico dei pazienti cronici offerto dalle due cooperative, attive con 460 Medici di base sulle province di Como, Varese, Sondrio, Bergamo, Brescia e Monza–Brianza, si allarga ai piccoli pazienti. Attiva sul territorio di Brescia, Bergamo e ATS Insubria, Pediatriuniti conta a oggi 100 pediatri soci ...

STMicroelectronics in Picchiata a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che tratta in perdita del 3,91% sui valori precedenti. L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al FTSE MIB ,...

Pasqua : pediatra - dal cioccolato al Pic Nic il decalogo per bimbi in salute : Uova di cioccolato, salame, agnello e dolci tipici. Ma anche gite, pic nic che coincidono con il cambio di stagione. Le vacanze di Pasqua, anche per i bambini, sono a rischio di esagerazioni alimentari e di errori nelle prime esposizioni al sole primaverile. “In questo periodo raccomandiamo sempre ai genitori di fare molta attenzione all’alimentazione. Nei cibi, infatti, possono nascondersi agenti patogeni (batteri, virus, parassiti) o ...

Ciorchiello : storia e ricetta di un dolce tiPico della Domenica delle Palme : Il Ciorchiello è un dolce tipico di Casette, piccolo borgo del comune di Massa, preparato come simbolo di solidarietà a pace, da gustare magari accompagnato al Vin Santo. Un tempo, lo scambio del Ciorchiello avveniva il Giovedì Santo, durante la cerimonia del Lavaggio dei piedi, ed esso era donato ai chierichetti e ai rappresent anti dei 12 Apostoli. Dalla forma rotonda, dalla consistenza soda e morbida e dall’inconfondibile profumo d’anice, in ...

La magia delle fiabe a San Domenico : torna 'Il Piccolo regno incantato' : Gli spettacoli si susseguiranno tutti i giorni, sul sito è possibile consultare tutti gli orari. La vera novità di questa edizione primaverile sono le Stanze della Fantasia. Per il momento le pareti ...

Università di Pisa : domani l’inaugurazione della nuova serra troPicale dell’Orto e Museo botanico : Venerdì 23 marzo alle 15 si inaugura la nuova serra tropicale dell’Orto e Museo botanico dell’Università di Pisa (Via Luca Ghini, 5). Dopo i saluti istituzionali delle autorità accademiche sono previsti gli interventi della professoressa Chiara Bodei, presidente del Sistema Museale di Ateneo e del professore Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto e Museo botanico. Al termine della cerimonia seguirà una visita guidata della serra che sarà aperta e ...

Arancia meccanica a Chivasso : ragazzino Picchiato con mazza da baseball : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Arancia meccanica a Chivasso: ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico Social a Picco in Borsa| L'accusatore : Intanto si svolge oggi in collegamento live streaming col quartier generale di Menlo Park un primo incontro con lo staff, presieduto dal vicedirettore generale Paul Grewal. È la prima volta che i ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico Social a Picco in Borsa|L’accusatore : La commissione di Westminster: «Chiarisca, finora ha dato spiegazioni ingannevoli». Anche Tajani lo convoca all’EuroParlamento. Il garante Ue: elezioni europee a rischio. La Casa Bianca: «Proteggere la privacy». In Borsa crollano i Social: -10% per Twitter

Piccolo : unico primato della Raggi è strade con numerose buche : Roma – Piccolo: fallimento su tutto il fronte dovuto a incapacità M5S e ritardo su interventi Roma – Di seguito le parole di Ilaria Piccolo,... L'articolo Piccolo: unico primato della Raggi è strade con numerose buche proviene da Roma Daily News.