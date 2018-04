Pesce d' Aprile di Pizzarotti | ' Salvini e Di Maio mi vogliono premier'

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - FRANCO TERLIZZI FUORI/ L’ex pugile ha avuto un malore? Il Pesce d’aprile sulla Cipriani : ISOLA dei FAMOSI 2018: FRANCO TERLIZZI ha abbandonato il gioco, cosa accade adesso? Nuove difficoltà e tre possibilità per la produzione(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:28:00 GMT)

Pesce d’Aprile - spopola il “Tonno da Bere” di Callipo : La Pasqua non ferma il Pesce d’Aprile: quest’anno la “palma” del più bello spetta senza ombra di dubbio a Tonno Callipo che ha lanciato il primo energy drink… al tonno! Sulle orme dei grandi colossi internazionali come Burger King, che ogni anno si dilettano a divertire i loro fan sfruttando il Pesce d’aprile come una grande occasione di marketing, Tonno Callipo ha lanciato il suo “Tonno da Bere” ...

Perché c’è il Pesce d’aprile? : L'antica storia del "giorno degli scherzi", con dentro l'equinozio di primavera, il cambio del calendario nel XVI secolo e il primo dell'anno The post Perché c’è il pesce d’aprile? appeared first on Il Post.

La leggenda sull’origine del Pesce d’aprile : Da sinistra a destra, Joseph Beachus, Madeleine Dring e Owen Brannigan provano i loro strumenti miniaturizzati per lo spettacolo del primo aprile 1958 “Toy Symphony” al Royal Festival Hall a Londra. (Foto: John Franks/Keystone/Hulton Archive/Getty Images) Questo primo aprile molti cristiani festeggeranno la Pasqua, ma per gli ortodossi la festa è fissata l‘8 aprile. La differenza risiede nel calendario di riferimento: quello ...

Pesce d'Aprile, Video e curiosità del 1 aprile 2018: ultime notizie di oggi e idee divertenti. Gli scherzi più belli dei maggiori brand già online, consigli per burlarsi di amici e parenti.

Pesce d’aprile 2018 di Google : cercate Wally su Google Maps! : Google ama gli scherzi, e per il Pesce d’aprile 2018 attraverso Google Maps vi permetterà di cercare e trovare Wally, il personaggio per bambini dell’illustratore Martin Handford.Forse in Italia non sarà un personaggio particolarmente famoso, ma nel mondo Anglosassone Wally è un personaggio molto noto destinato ai più piccoli.Wally in Italia, è conosciuto col nome di Waldo negli USA e in Canada, ed è un ragazzo occhialuto con un ...

Pesce d’aprile : gli scherzi più divertenti di sempre e del 2018 : Quest’anno il 1° aprile, giorno del Pesce d’aprile, cade lo stesso giorno della Pasqua e gli scherzi iniziano a spuntare sul web. Tra i più divertenti del 2018: l’app Sixthsense, lanciata per finta dalla Honda, consentendo all’utente di dotarsi di “un sesto senso versione mobile”, accorgendosi, da pedone, se sta per inci ampare o finire su un palo … insomma, una sorta di sistema di evitamento personale!T-Mobile, operatore di Telecom americano, ...

Pesce d’aprile : le controverse origini della festa : Il 1° aprile, giorno del divertente Pesce d’aprile, coincide quest’anno con la Domenica di Pasqua. Ma quali sono le sue controverse origini? Secondo alcuni, il primo Pesce d’aprile risalirebbe al 40 a.C. e sarebbe stato fatto dalla regina d’Egitto Cleopatra, sfidando Marco Antonio ad una gara di pesca. Quest’ultimo, per non sfigurare agli occhi della sua bella, ordinò ad un servo di fiducia di attaccare all’amo, di nascosto, il Pesce più grosso ...

Pesce d'aprile - 10 idee per scherzi divertenti : Questanno il giorno di pasqua coincide con quello in cui tutto - o quasi - è consentito. Ecco qualche suggerimento per sorprendere amici e familiari

Il 1° aprile è il 91° giorno del calendario gregoriano e per tradizione è il giorno del Pesce d'aprile, il giorno degli scherzi. Le origini del tradizionale Pesce d'aprile sono incerte e non si conosce esattamente il periodo in cui ebbe inizio, né per opera di chi. Secondo una vecchia leggenda, il Pesce d'Aprile risalirebbe addirittura alla Genesi del mondo.

Che sia il "poisson d'avril" francese, il "pescado de abril" spagnolo, o l'"April Fool's day" del mondo anglosassone, è una bizzarra tradizione quella del 1° Aprile: il Pesce d'Aprile una festa che si celebra in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, fino ad arrivare in Giappone. Per tradizione il giorno degli scherzi: tutto è concesso!

Le più Divertenti immagini di buon pesce d'aprile ma pure frasi e video scherzi che incarnano lo spirito leggero di questa festività sono pronte per essere condivise su Whatsapp. Diventeranno di certo pure spunto per momenti di grasse risate tra amici, colleghi, familiari. Il tutto naturalmente veicolato via Whatsapp o social network come Facebook ma non solo. Breve premessa storica: l'origine del pesce d'aprile sembrerebbe risalire a secoli ...