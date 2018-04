Perché la chiusura dei 43 negozi Trony non è solo colpa di Amazon

WhatsApp - questa volta non è bufala : arriva la chiusura dei profili - ecco Perché : Di recente uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti smartphone, ovvero WhatsApp, sta facendo parlare di sé per le numerosi funzioni che sta promuovendo in questo 2018, soprattutto per rispondere all'incremento degli iscritti che ha riguardato Telegram lo scorso anno, grazie a nuove funzioni innovative dalle quali l'applicazione dell'icona verde ha preso spunto. È il caso della possibilità di registrare i messaggi ...