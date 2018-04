Per la burocrazia italiana | il piccolo Muhammad non esiste | il gemello sì Niente

Roma - prima gli idranti poi la burocrazia. Scade l’ospitalità Per gli sgomberati di piazza Indipendenza : “Non sappiamo dove andare” : Sei mesi dopo lo sgombero del palazzo di via Curtatone in piazza Indipendenza a Roma, scadono i termini dell’accoglienza temporanea dei rifugiati (una trentina in totale, dicono le associazioni, su un’occupazione che contava anche un migliaio di persone) entrati allora nei centri del circuito capitolino. “Si comunica la conclusione dell’ospitalità concessa entro e non oltre il 26.03.18 causa decorrenza dei termini del periodo di accoglienza”, si ...

Novara - il gemello senza farmaci e pediatra : Per la burocrazia non esiste : "Se avessimo saputo di questo problema avremmo invertito i nomi, farlo adesso è complicato. E così siamo prigionieri della burocrazia ", raccontano i genitori dei gemellini a La Stampa . Il padre, ...

Diabete : anche 1 anno attesa Per prima visita. Nemico è burocrazia : Roma, 28 mar. , askanews, Persone con Diabete responsabili, attente ai controlli periodici e pronte ad informarsi sulla propria patologia, ma usurate da burocrazia, attese lunghe e difficoltà nella ...

Migranti - il numero verde Per districarsi nella burocrazia italiana. E non essere più invisibili : Un numero verde (800 905 570) per orientarsi nel viaggio tra le carte della burocrazia, dopo quello compiuto per arrivare fino in Italia. Chi chiama, i Migranti, sono spesso coloro che sono rimasti fuori dalle maglie dell’accoglienza, diventando invisibili. E così, dai loro racconti, si scoprono quali sono i punti deboli del sistema, tra difficoltà e regole che è lo Stato stesso a non rispettare. Come nel caso dei richiedenti asilo che fanno ...

"Come artigiano della provincia di Cuneo sPero che un governo cominci da meno tasse e meno burocrazia" : BRUNO MURIALDO - Dopo la catastrofica politica di questi anni che ha visto migliaia di botteghe artigiane abbassare le saracinesche, il presidente degli artigiani della provincia di Cuneo Luca ...

Lazio - Inzaghi : "De Vrij? Solo burocrazia. A Cagliari Per ripartire" : Il periodo è difficile. La squadra non sta giocando male, ma i risultati non arrivano. Nelle ultime tre partite la Lazio è stata eliminata , ai rigori, dal Milan in Coppa Italia, ha perso con la Juve ...

Lazio - Inzaghi : "De Vrij? Solo burocrazia - a Cagliari Per ripartire" : Dopo il pari amaro con la Dinamo Kiev la Lazio si rituffa sul campionato. Domani c'è la trasferta di Cagliari: "Sarà un match importante, fondamentale per ripartire" spiega Simone Inzaghi in ...

Burocrazia e ritardi danneggiano il suo bar : "Ho investito Per fornire un servizio utile a tutti" : Questa è una piccola storia, che racconta però in maniera limpida quali ostacoli impensabili e imprevisti trovino spesso sulla propria strada nel nostro Paese gli imprenditori con voglia di lavorare e...

Rossello - Fi - : "Tecnologia Per semplificare burocrazia anti-cittadino" : Alla prima esperienza in politica Rossello non teme la sfida con il presidente della Camera Laura Boldrini e Bruno Tabacci. "A pochi giorni dal voto c'è la volontà di farcela", spiega, sottolineando "...

Rossello (Fi) : "Tecnologia Per semplificare burocrazia anti-cittadino" : Milano (AdnKronos) - Semplificazione, sostegno alle famiglie e politiche per gli anziani. Sono i temi su cui punta l’avvocato Cristina Rossello, candidata per Forza Italia alla Camera nell’uninominale Milano 1 durante l’incontro ‘Donne e tecnologia' organizzato a Milano in cui sono intervenuti tra g

Rossello - Fi - : "Tecnologia Per semplificare burocrazia anti-cittadino" : Alla prima esperienza in politica Rossello non teme la sfida con il presidente della Camera Laura Boldrini e Bruno Tabacci. "A pochi giorni dal voto c'è la volontà di farcela", spiega, sottolineando "...

Silvio Berlusconi : "Burocrazia frena imprese Rifare codice Per appalti" : Silvio Berlusconi prosegue il suo percorso nella campagna elettorale. Il Cavaliere intervenendo nella sede di Roma dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili, ha parlato del programma del ...

Silvio Berlusconi : Burocrazia frena imprese Rifare codice Per appalti : Silvio Berlusconi prosegue il suo percorso nella campagna elettorale. Il Cavaliere intervenendo nella sede di Roma dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili, ha parlato del programma del centrodestra che riguarda proprio l'edilizia: "Io aspetto delle licenze da 40 anni, in due città diverse. Oggi sono venuto a darvi delle buone, buonissime notizie. C’è una Burocrazia ammazza-imprese. Tutte le cose a cui ...

Aggressioni in classe - ha vinto la burocrazia e Perso la scuola : Colpa della Tv! Colpa dei genitori e delle famiglie! Colpa della società! Colpa, come sempre, della ministra! Ho atteso qualche giorno prima di scrivere qualche riga su quanto sta accadendo nelle scuole italiane perché mi son preso del tempo per riflettere, per leggere ogni articolo uscito sulle vicende che vedono protagonisti ragazzi e insegnanti che mettono le mani addosso ai professori! Avevamo appena finito di puntare gli occhi sui docenti ...