Per i clienti Premium arriva Sky Uno Murdoch avrà il cinema del Biscione

Verona - al desk dell'hotel il primo robot concierge : Robby PepPer risponde alle domande dei clienti : Il primo robot concierge. Si chiama Robby Pepper e ha preso servizio in un hotel di Peschiera del Garda. Opera di fronte al desk dell'albergo ed è programmato per rispondere a domande semplici dei ...

Vodafone Special 20 GB e Special 7 GB a partire da 7 - 50€/mese Per i clienti di alcuni oPeratori : L'offensiva verso gli operatori virtuali si compone di due pacchetti: Vodafone Special 7 GB e Vodafone Special 20 GB sottoscrivibili fino al 20 aprile L'articolo Vodafone Special 20 GB e Special 7 GB a partire da 7,50€/mese per i clienti di alcuni operatori proviene da TuttoAndroid.

Già in difesa dei clienti Iliad Italia : AD Benedetto Levi accusa TIM - Vodafone - Wind - Tre e Fastweb aPertamente : La strategia per il lancio di Iliad Italia sarà anche quella di ergersi ad operatore paladino dei diritti dei clienti contro i concorrenti TIM, Vodafone, Wind, Tre e Fastweb che hanno ordito per troppo tempo alle spalle degli Italiani appunto. Non è la trama di un nuovo film ma piuttosto il clima teso che si evince anche dall'ultimo tweet pubblicato dall'AD Benedetto Levi attraverso il suo canale Twitter apopunto da poco inaugurato. Il ...

TIM Young Senza Limiti Per Te è offerta ad alcuni già clienti Under 31 : A partire da oggi 26 marzo alcuni già clienti TIM di età inferiore ai 31 anni potranno essere contattati dal reparto commerciale, tramite SMS, per attivare la nuova offerta TIM Young Senza Limiti Per Te. L'articolo TIM Young Senza Limiti Per Te è offerta ad alcuni già clienti Under 31 proviene da TuttoAndroid.

Chiarimenti hotspot Vodafone gratuito Per vecchi e nuovi clienti : i piani che lo includono (senza Special) : Nel weekend abbiamo anticipato la grossa novità dell'hotspot gratuito Vodafone che di fatti è entrato in vigore in queste ore. Soprattutto vecchi clienti ma anche i potenziali nuovi si stanno chiedendo se possono ora usufruire della possibilità di collegare con la loro rete dati mobile tablet e computer senza essere costretti a pagare l'opzione Exclusive a 1,90 euro al mese: ebbene, nonostante il passo in avanti del vettore, è doveroso fare ...

Vodafone Junior - l’offerta Per i clienti da 8 a 15 anni - ritorna : 100 minuti - 50 SMS e 5 GB a 9 Euro : ritorna Vodafone Junior, l'offerta dell'operatore dedicata ai clienti più piccoli, con minuti, SMS e GB a 9 Euro al mese, oltre a vari servizi per la sicurezza inclusi nel prezzo. L'articolo Vodafone Junior, l’offerta per i clienti da 8 a 15 anni, ritorna: 100 minuti, 50 SMS e 5 GB a 9 Euro proviene da TuttoAndroid.

TIM 100% arriverà il 26 marzo con 5 GB in regalo Per i clienti Fisso+Mobile : A partire dal prossimo 26 marzo verrà lanciata la promozione TIM 100%, che offrirà 5 GB in regalo ai clienti Fisso + Mobile. TIM ha deciso di premiare con questa nuova offerta la fedeltà dei clienti che l'abbiano scelta sia per la rete fissa che per quella mobile, regalando loro ogni mese 5 GB di traffico dati in 4G. L'articolo TIM 100% arriverà il 26 marzo con 5 GB in regalo per i clienti Fisso+Mobile proviene da TuttoAndroid.

Avvocatessa truffava i clienti spacciandosi Per la sorella di Cantone : interdetta dalla professione : truffava i suoi clienti spacciandosi per la sorella del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e millantando il suo intervento risolutivo: la Procura di Benevento ha chiesto e...

Francia - attacco a Trebes : fuori dal suPermercato i clienti sequestrati da attentatore. “Sono dell’Isis” - due morti e 12 feriti : La Francia ripiomba nella paura. L’allarme arriva dal sud e si tratta di un attacco terroristico. Un uomo ha preso in ostaggio a Trebes (Carcassonne), nella Francia occidentale, i clienti di un supermercato. Prima di entrare nello store l’uomo gridato “Allah Akbar”. Successivamente si è scoperto che aveva sparato contro i poliziotti. L’assalitore ha prima sparato dalla sua auto almeno cinque colpi contro i Crs, ...

Trebes - un uomo armato tiene in ostaggio i clienti di un suPermercato : "Sono dell'Isis". Una vittima : "Sono dell'Isis". Lo ha detto l'uomo armato che ha preso in ostaggio una decina di clienti del supermercato Super U a Trebes, nella Francia occidentale. Il ministero dell'Interno ha annunciato l'avvio delle operazioni per trarre in salvo gli ostaggi. I terroristi potrebbero essere in due.Secondo il quotidiano regionale La Depeche, all'interno del locale, l'uomo ha estratto la pistola, sparato cinque colpi di arma da fuoco e ha ucciso il ...

Trebes - un uomo armato tiene in ostaggio i clienti di un suPermercato : "Sono dell'Isis" : "Sono dell'Isis". Lo ha detto l'uomo armato che ha preso in ostaggio dei clienti di un supermercato a Trebes, nella Francia occidentale.Secondo una fonte informata sui fatti in corso nella località a est di Carcassonne, un poliziotto è stato ferito da spari a Carcassonne. I media francesi riferiscono che il poliziotto faceva jogging con tre colleghi, che stavano per rientrare in una base, quando l'uomo armato ha aperto il fuoco ...

