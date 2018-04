Passa a 3 Italia | All In Prime e Master Digital offrono chiamate | GB ed SMS

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia inizia con una sconfitta. La Norvegia rimonta e Passa 10-4 : inizia con una sconfitta il Mondiale di Las Vegas per l’Italia del Curling. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Daniele Ferrazza, Andrea Pilzer e Fabio Ribotta (non è sceso in campo) sono stati sconfitti per 10-4 dalla Norvegia. Non era un inizio facile, contro una rivale diretta per un posto tra le prime sei, valido per i playoff, ma gli azzurri hanno lasciato il ghiaccio con tanto rammarico. Dopo il 2-0 scandinavo nel secondo end, infatti, ...

Alitalia - più Passa il tempo più la compagnia perde peso : ora è al 15 - 1% del mercato italiano. Dietro Ryanair : Mentre continua il balletto sulla vendita di Alitalia, la compagnia diventa sempre più piccola. Gli ultimi dati sul numero di passeggeri trasportati dall’azienda dei voli di Fiumicino sono impietosi: Alitalia perde fette di mercato a rotta di collo e trasporta appena il 15,1 per cento dei passeggeri che arrivano in Italia o partono da un aeroporto italiano verso destinazioni interne, internazionali e intercontinentali. Ryanair la ...

28/03/2018 - Lepore Passa a Fdi e lascia Forza Italia : "Scelte non condivise" : ... per il rilancio dell'occupazione e per un grande piano della viabilità regionale che tolga dall'isolamento le aree interne combattendo lo spopolamento, rilanciando l'economia e tutelando l'identità ...

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : l’Italia maschile vince in Israele ed ipoteca il Passaggio alla seconda fase : Gioisce l’Italia maschile del Tennistavolo: gli azzurri sono corsari in Israele per 3-1 ed ipotecano il passaggio al secondo step delle qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. L’Italia infatti è da sola in vetta al girone con due vittorie in due sfide: le prime due di questo raggruppamento passeranno all’ultima fase che mette in palio i restanti dieci posti per la competizione continentale. A differenza della prima ...

Calcio - amichevole Italia-Inghilterra : Di Biagio mescola le carte per il secondo test - la rifondazione azzurra Passa per Wembley : La tournée in Inghilterra si chiude domani, martedì 27 marzo, per l’Italia, che affronterà a Wembley i padroni di casa nel secondo test amichevole dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina. Il ct Gigi Di Biagio è pronto a mescolare le carte per vedere all’opera tutta la rosa dei convocati per le prime uscite dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. Un gruppo da rifondare, partendo però da ...

Anni fa era un attore (italiano) famoso. Chi lo riconosce? Oggi - a distanza di molto tempo - lo ritroviamo così. Non se l’è Passata bene : prima il trapianto di fegato - quindi il ritiro dalle scene. E poi una nuova vita : Sessantasette. Sessantasette candeline a maggio 2018. Come passa il tempo! E dire che ce lo ricordiamo ragazzo quando è esploso negli Anni Ottanta. Un attore e cabarettista italiano che è impossibile aver dimenticato, tanti sono i film che ha interpretato nel giro di un ventennio. Milanese, classe 1951, ha raggiunto la popolarità per ruoli comici, ma pochi sanno che lui, figlio di una sarta e di un direttore di palcoscenico teatrale, ha ...

Vela - Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018 : Marco Gallo Passa al comando nei Laser Standard - Mattia Camboni e Flavia Tartaglini comandano nell’RS : X : Condizioni meteo favorevoli nella seconda giornata dei Campionati Italiani di Vela delle Classi Olimpiche di Genova. Oggi i velisti sono stati accolti da temperature più miti e primaverili rispetto a ieri, e da un vento tra i 6 e i 9, più leggero rispetto ai 30 nodi del giovedì, che ha consentito quindi di portare a termine quasi tutto il programma. Non è cambiato nulla nella classe 49er dopo le quattro prove odierne. Uberto Crivelli Visconti e ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : le big four Passano il turno! Came Dosson-Luparense e Acqua&Sapone-Napoli le due semifinali : Le prime quattro del campionato di Serie A monopolizzano la Final Eight della Coppa Italia 2018. Tutto secondo copione nei quarti di finale del torneo che assegna il secondo trofeo stagionale dopo la SuperCoppa Italiana, vinta dala Luparense. A passare il turno sono la Came Dosson, la Luparense, l’Acqua&Sapone Unigross e la Lollo Caffè Napoli, che al PalaFiera di Pesaro fanno la voce grossa e dimostrano di essere un gradino avanti ...

Volley : Champions League - le tre italiane si giocano il Passaggio ai Play Off 6 : ROMA- Tre sfide, spalmate in tre giorni, per le tre italiane impegnate nei Play Off 12 di Champions League, che possano valere la qualificazione ai Play Off 6. Esordio ottimo per la Sir Colussi Sicoma ...

Emigratis al via stasera su ItaliaUno. Pio e Amedeo : “Con Dibba abbiamo Passato un’ora bellissima. Il figlio di Fedez e Chiara? Lei è incinta da 20 mesi” : Stanno guidando verso San Giovanni Rotondo per farsi un selfie con papa Francesco. Non da fedeli, ma “come fashion blogger”. Il ritorno di Pio e Amedeo ha qualcosa di incredibilmente ecumenico e divino. Emigratis terza edizione, da lunedì 19 marzo 2018 su ItaliaUno in prima serata (quindi ore 21.20) è l’appuntamento da segnare per l’ultimo parte di stagione televisiva prima dei saldi estivi. Intelaiatura leggermente differente visto che saremo ...

Passa a Iliad Italia - portabilità dal 2 aprile : novità dalla prossima settimana? : Passare il proprio numero di telefono ad Iliad Italia tra qualche giorno? Sì, la strada imboccata sembra proprio essere questa. A partire dal prossimo 2 aprile il gestore di origine francese metterà a nostra disposizione la possibilità di effettuare la portabilità della propria utenza verso i suoi lidi, vista la recente comunicazioni di questi stessi intenti all'AGCOM ed a tutti gli altri operatori nazionali. Il giorno designato sarà quello ...

Sei Nazioni. La Scozia sorPassa nel finale - 27-29. Per l'Italia è il 17° ko di fila : Altro 'whitewash' per gli azzurri. Tre mete contro quattro degli scozzesi. Allan in grande spolvero, ma Laidlaw si prende il palcoscenico mettendo fra i pali il piazzato che fissa il punteggio al 79'

DANIELE TOMBOLINI/ Dal calcio alla cucina - Passando per il vino (Celebrity Masterchef Italia 2) : DANIELE TOMBOLINI, dopo aver calcato per anni i campi da calcio come arbitro, è adesso protagonista di un programma come Celebrity Masterchef. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:13:00 GMT)