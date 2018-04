Pasquetta | gita fuori porta per un italiano su 5 | LaPresse

Pasquetta : le origini della tradizionale gita fuoriporta : La tradizione vuole che il giorno di Pasquetta, introdotto dallo Stato italiano come festività civile nel Dopoguerra per prolungare la Pasqua, sia trascorso fuoriporta in compagnia di parenti e amici, in genere organizzando una gita o una scampagnata all ’aperto, tutti insieme, portando con sé cibi e bevande … Pasquetta che può dirsi davvero riuscita se il bel tempo concede di stendere il telo sul prato per un bel pic-nic. Ma quali sono le ...