: La veglia di papa Francesco: «Troppi silenzi davanti alle ingiustizie del mondo» - Corriere : La veglia di papa Francesco: «Troppi silenzi davanti alle ingiustizie del mondo» - Agenzia_Ansa : #Pasqua, migrante eroe battezzato da Papa Francesco. Gli ha fatto da padrino il Comandante dei carabinieri di Roma… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: la #Pasqua è la festa più importante della fede - Vatican News -

Piazza San Pietro inondata da 50mila fiori in questo giorno di.Migliaia i fedeli,300 i sacerdoti, 150 i vescovi e 25 i cardinali presenti.Francesco nell'omelia: "Voglio dire tre cose: l'Annuncio, il Signore è risorto. Le donne sono andate e hanno trovato la sorpresa. Dio ti fa lee ti;secondo, la fretta. Le donne cprrono dicendo abbiamo trovato questo, leci mettono in cammino subito. E la terza cosa, sono Io, e la domanda in che cosa mi coinvolge tutto questo?".(Di domenica 1 aprile 2018)