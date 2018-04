: 10:28 | Pasqua a tavola, Coldiretti: per pranzo tradizionale spesi 1,2 mld - NotizieIN : 10:28 | Pasqua a tavola, Coldiretti: per pranzo tradizionale spesi 1,2 mld - FRANCESCOCARDE3 : RT @coldiretti: #Pasqua, Coldiretti/@istitutoixe gli italiani hanno speso oltre 1,2 miliardi di euro per imbandire le tavole con il netto p… - Trmtv : Pasqua a tavola. Coldiretti: per il pranzo pasquale spesi 1,2 mld, domani gita fuori porta per il 20% degli italiani -

Oltre 1,2 miliardi di eurocomplessivamente dagli italiani per imbandire le tavole della. E' quanto emerge dall'analisi-Ixè.Prevale nettamente il pranzo in casa con parenti e amici, anche se non manca chi sceglie il ristorante o l'agriturismo. Sul podio dei prodotti più presenti, la Colomba, l'uovo di cioccolato e i prodotti dellapreparati in casa. Per Pasquetta, invece, il 20% degli italiani non rinuncerà alla gita fuori porta in parchi e aree protette, per il tradizionale pic nic nel verde.(Di domenica 1 aprile 2018)