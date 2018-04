Pasqua | San Pietro blindata per la messa di Papa Francesco

Strade chiuse - controlli e lunghe file : piazza San Pietro blindata per la messa di Pasqua : piazza San Pietro “sorvegliata speciale” oggi per la messa di Pasqua celebrata dal Papa, cui seguirà la benedizione “Urbi et Orbi”. I controlli avvengono attraverso due cerchi concentrici di verifiche attorno a piazza San Pietro. In una prima area è possibile accedere mostrando i documenti: la zona, nell’area adiacente al Vaticano, è transennata c...

San Pietro - messa Pasqua : controlli - strade chiuse e lunghe file : Piazza San Pietro sorvegliata speciale per la messa di Pasqua celebrata dal Papa, cui seguirà la benedizione "Urbi et Orbi". controlli serrati attraverso due cerchi concentrici di verifiche attorno a piazza San Pietro. In una prima "area di rispetto" è possibile accedere mostrando i documenti: la zona, nell'area adiacente al Vaticano, è transennata con barriere mobili, pedonalizzata, con accesso riservato a personale autorizzato e residenti.

Pasqua - Papa Francesco celebra la veglia nella notte santa. FOTO : Pasqua, Papa Francesco celebra la veglia nella notte santa. FOTO Terra Santa, giovani e lavoro nelle preghiere del pontefice a San Pietro. Tra i battezzati, c'è anche il migrante nigeriano John Ogah che, lo scorso settembre, disarmò un rapinatore armato di machete Parole chiave: ...

Papa accende cero Pasquale a San Pietro : 20.55 Papa Francesco presiede nella Basilica vaticana la veglia pasquale. Il rito ha avuto inizio nell'atrio della basilica con la benedizione del fuoco e l'accensione del cero pasquale. Poi la precessione verso l'altare, e l'accensione delle candele dei concelebranti e dei fedeli. In prima fila gli 8 neofiti provenienti da Albania, Italia, Nigeria, Perù e Stati Uniti che ricevono i sacramenti del battesimo, prima comunione e cresima.

STRISCIA DI GAZA - SCONTRI CON ISRAELE : UCCISI 17 PALESTINESI/ Video - Pasqua nel sangue : continuano le proteste : STRISCIA di GAZA, SCONTRI con l'esercito ISRAELE: Video, ultime notizie e manifestazioni contro esproprio della terra. 17PALESTINESI UCCISI, più di duemila feriti. Previste altre proteste(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 15:28:00 GMT)

Pasqua di sangue : massacro di Palestinesi : Chiediamo l'immediata condanna da parte del Governo italiano, della rappresentante europea per la politica estera Mogherini, del Parlamento Europeo e la convocazione delle istituzioni. L'Altra Europa ...

Auguri Buona Pasqua 2018/ Frasi WhatsApp e immagini : da Erri De Luca a Susanna Tamaro - ecco come stupire : Auguri Buona Pasqua 2018: Frasi WhatsApp e immagini, i pensieri di Papa Francesco e Madre Teresa di Calcutta.

Previsioni Meteo Pasqua - sull’Italia un Venerdì Santo di Primavera : temperature elevatissime con +28°C in Sicilia - +23°C in Abruzzo e +21°C in Romagna [DATI LIVE] : E’ un Venerdì Santo di sole e clima mite su gran parte d’Italia, ad eccezione dell’area alpina, del Nord/Ovest e di alcune zone di Puglia e Basilicata interessate da nubi sparse. In attesa del brusco peggioramento che oggi pomeriggio colpirà il Centro/Nord con intensi temporali, stamattina fa caldo in tutto il Paese con temperature tipicamente primaverili. Spiccano, nelle Regioni del Centro e del Nord, gli attuali +23°C a ...

Pasqua - Lotterie abusive - la GdF sequestra premi e sanziona esercenti : L'Aquila - Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta in occasione delle imminenti festività Pasquali dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila, sono stati avviati accurati controlli volti ad accertare il possibile svolgimento di operazioni a premio e Lotterie da parte di esercenti non autorizzati. In tale ambito i Finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di ...

'Dal grano alla vita eterna' : il Giovedì Santo e le origini egizie della tradizione Pasquale [FOTO] : Per gli egizi la morte non era la fine, c'era un'altra vita, anche se si svolgeva in un mondo dove Osiride regnava solo sui morti. Un mondo triste, dove il sole di Osiride era nero. Gesù, vissuto in ...

Pasqua 2018 in tv : Via Crucis con Vespa - Santa Messa con Papa Francesco : Pasqua in tv ha i suoi riti canonici e le sue reti dedicate: la principale copertura liturgica la offre Tv2000 (DTT, 28), emittente della CEI, seguita dalla Rai. Sugli altri canali si pensa soprattutto a film e fiction a tema.