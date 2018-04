Pasqua | Papa Francesco alla piazza blindata | “Dio sorprende | per dirla coi giovani fa un

Papa Francesco - la Pasqua in piazza San Pietro : C'erano 80 mila persone in piazza San Pietro per la celebrazione della messa di Pasqua. Una Città del Vaticano blindata che non ha spaventato i fedeli, accorsi per ascoltare le parole di Papa ...

Pasqua in tragedia - va sul tetto per aggiustare l’antenna : papà precipita e muore davanti ai figli : Un uomo di 37 anni di Calimera, in provincia di Lecce, è morto precipitando dal lucernaio sulla tromba delle scale.Continua a leggere

A Roma Pasqua blindata. Il Papa : "Stop sterminio in Siria" : Dal Medio Oriente alla Corea, dalla Palestina all'Ucraina, dall'Africa al Venezuela Bergoglio invita il mondo al dialogo. 'Frutti di saggezza invochiamo per coloro che in tutto il mondo hanno ...

Papa : “Siria - porre fine allo sterminio”. Messaggio Pasquale rivolto a Venezuela - Medio Oriente - Africa - Ucraina e Corea : “La luce di Cristo risorto illumini le coscienze di tutti i responsabili politici e militari, affinché si ponga termine immediatamente allo sterminio in corso”. La richiesta del Papa per “l’amata e martoriata Siria” è il cuore del tradizionale Messaggio pasquale che precede la benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro, dove erano presenti oltre 80mila persone. “La popolazione siriana è stremata da una ...

Papa Francesco nel discorso di Pasqua fa un appello ai politici : "Rispettate la dignità umana" : Nel giorno di Pasqua 2018 Papa Francesco ha voluto dedicare il suo discorso durante la benedizione Urbi et Orbi alla pace, citando tutti i luoghi in cui sono in corso conflitti sanguinosi. Il Pontefice infatti ha cominciato parlando della Siria:"Domandiamo frutti di pace per il mondo intero a cominciare dalla martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine. La luce di Cristo illumini le coscienze di tutti i ...

Le parole di papa Francesco nella domenica di Pasqua : Il discorso di papa Francesco ai fedeli che hanno affollato piazza san Pietro nella domenica di Pasqua.Continua a leggere

Pasqua - l'appello di Papa Francesco : 'Pace per Siria e Terra Santa' : "Oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine". Lo ha detto Papa Francesco durante l'...

Pasqua - l'appello del Papa : 'Accogliete i migranti e chi è costretto a fuggire dalla patria' : Città del Vaticano - Nel messaggio Pasquale al mondo da San Pietro risuona un appello: garantire sempre l'accoglienza ai migranti e a 'coloro che sono costretti ad abbandonare la propria patria'. Non ci sono cenni specifici relativi a una ...

Pasqua - l'appello di Papa Francesco : "Pace per Siria e Terra Santa" : "Oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Urbi et Orbi di Pasqua in Piazza San Pietro, lanciando un appello per la pace anche in Terra Santa, "anche in questi giorni ferita da conflitti aperti che non risparmiano gli inermi", nello Yemen e in tutto il Medio Oriente.

Pasqua - Papa : Dio sorprende - per dirla coi giovani fa 'colpo basso' : "Non te lo aspetti, Lui va e ti commuove", ha detto il Papa facendo l'omelia a braccio. "La nostra fede nasce il mattino di Pasqua: Gesu' e' vivo! Questa esperienza e' il nocciolo del messaggio ...

Pasqua - Papa : Dio sorprende - per dirla coi giovani fa "colpo basso" : "Le donne che sono andate per ungere il corpo del Signore si sono trovate davanti a una sorpresa", "gli annunci di Dio sono sempre una sorpresa perché il nostro Dio è il Dio delle sorprese". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia di Pasqua. "C'è sempre una sorpresa dietro l'altra, Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci e la sorpresa è quello che ti tocca là dove non lo aspetti. Per dirlo come i giovani: la sorpresa è un colpo basso".

Pasqua - Papa : Dio fa sorprese - ci commuove : 11.02 Piazza San Pietro inondata da 50mila fiori in questo giorno di Pasqua.Migliaia i fedeli,300 i sacerdoti, 150 i vescovi e 25 i cardinali presenti. Papa Francesco nell'omelia: "Voglio dire tre cose: l'Annuncio, il Signore è risorto. Le donne sono andate e hanno trovato la sorpresa. Dio ti fa le sorprese e ti commuove;secondo, la fretta. Le donne cprrono dicendo abbiamo trovato questo, le sorprese ci mettono in cammino subito. E la terza ...

Pasqua - San Pietro blindata per la messa di Papa Francesco : Città del Vaticano - La paura di incidenti o di attentati da parte di un lupo solitario in Vaticano sembra essere parte integrante di questa Pasqua. Il sistema di controlli per i fedeli alla...

Papa Francesco/ “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa : Papa Francesco: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:33:00 GMT)