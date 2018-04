PASQUA Non c' è resurrezione per gli indifferenti

ARTE/ Donatello - la PASQUA Non è cosa da buone maniere : Come rappresentare la Resurrezione, un fatto mai visto da nessuno? In un pulpito della Basilica di San Lorenzi a Firenze, Donatello è uscito dagli schemi. GIUSEPPE FRANGI(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 06:10:00 GMT)Testori, una gratitudine senza debiti, di G. FrangiCARAVAGGIO/ Cristo flagellato, la più grande tenerezza verso il mondo, di G. Frangi

Belen Rodriguez/ Foto - una splendida PASQUA con Andrea Iannone (Verissimo) : Belen Rodriguez questa sera si racconterà Verissimo in compagnia di sua madre Veronica Cozzani e sua sorella Cecilia. Appuntamento alle 16.00 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 00:30:00 GMT)

PASQUA : 19 milioni di italiani in viaggio nonostante la pioggia - : Secondo un'analisi Coldiretti/Ixé otto vacanzieri su dieci non hanno cambiato i programmi a causa delle previsioni metereologiche. La grande maggioranza di coloro che si sposteranno lo faranno per ...

Notte di PASQUA con la Luna blu : l'evento non si ripeterà fino al 2020 : Una lune speciale che quasi pretende, staNotte, di alzare gli occhi al cielo, specie nelle zone priva di nuvole. Quest'anno, quasi a voler festeggiare la Pasqua, la Luna della Notte di Pasqua si ...

PASQUA a Roma : allerta elevata ma non ci sono pericoli imminenti : Roma , askanews, - "L'allerta è elevata perchè il periodo di Pascqua è particolarmente impegnativo e importante anche da un punto di vista simbolico, la città attrae numerosi turisti e sebbene l'...

Stazione spaziale cinese - rientro previsto per la mattina di PASQUA : non si esclude la caduta di frammenti : La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta "ruzzolando" verso la Terra, oscillando in modo irregolare tanto da far slittare le previsioni per il rientro, che restano comunque incentrate sulla domenica di Pasqua, alle 11.26, con una finestra di incertezza di 12 ore. Secondo l'Agenzia spaziale italiana, non è ancora possibile escludere la remota possibilità, intorno allo 0,2%, che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro ...

PASQUA A NEW YORK/ Un cuore povero non si stanca mai di seguire quella croce : "Camminiamo in silenzio. E' sempre stato così da quel 5 aprile 1996 quando per la prima volta seguimmo la croce di Nostro Signore sul Ponte di Brooklyn". RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:11:00 GMT)Il silenzio delle chitarre, di R. ManiscalcoPASQUA A NEW YORK/ La tragedia del Calvario non ha l'ultima parola, di R. Maniscalco

PASQUA in tv : le 10 serie da non perdere - in streaming e non solo : Pasqua è l’occasione giusta per godersi un po’ di sano relax. Un classico, soprattutto in caso di brutto tempo, è mettersi di fronte allo schermo e perdersi nella visione di programmi, film e serie tv. Quest’ultime ormai sono tra le più gettonate e c’è davvero l’imbarazzo della scelta, tra storie e generi. Ecco quindi alcuni suggerimenti tra titoli nuovi o da recuperare, perfetti anche per il binge watching, nel ...

PASQUA negata : Israele non concede visti a 600 cristiani di Gaza : ... 'I o e la mia comunità vogliamo inviare i nostri auguri di Pasqua di Resurrezione a tutti i nostri fratelli nel mondo, con una richiesta: pregate per noi che stiamo soffrendo con Cristo. Vogliamo ...

La Cisl : 'Fare shopping il giorno di PASQUA Non è un diritto' : Approfondimenti Pasqua, i sindacati proclamano lo sciopero: 'Astenersi dal lavoro nei giorni festivi' 27 marzo 2018 'Fare shoping il giorno di Pasqua e quelli festivi non è un diritto, stare insieme ...

Non solo colombe e uova : arriva la prima sfilata d’Italia dei dolci di PASQUA : Non solo colombe e uova sulle tavole degli italiani la Pasqua è innanzitutto l’occasione per riscoprire i gusti dolci della tradizione locale in tutte le regioni, dal Salame del Papa del Piemonte alla Resca di Como della Lombardia, dalla Ciaramicola dell’Umbria alla Schiacciata pisana della Toscana, dalla Cuzzupa calabrese alla Cuddura cu l’ova siciliana e molto altro. Sono solo alcune delle specialità regionali di tutta la Penisola che si ...

GOVERNO - SALVINI “VERTICE DI MAIO DOPO PASQUA”/ Lega-M5s : “i numeri non ci sono - ma stiamo ragionando” : GOVERNO, gelo e sfida M5s-Lega: SALVINI a Ischia, "stiamo ragionando con Di MAIO, vertice DOPO Pasqua". Casaleggio, "Di MAIO impeccabile ma rispetti volontà popolare"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:18:00 GMT)

Ragusa - controlli festività PASQUAli : autobus non in regola : La Polizia Stradale di Ragusa ha avviato i controlli per le festività pasquali. autobus destinato al trasporto di studenti non in regola.