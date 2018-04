Pasqua | messa blindata

Papa Francesco - messa di Pasqua : 'Annunci di Dio sono delle sorprese - un colpo basso' : Papa Francesco, messa di Pasqua: 'Annunci di Dio sono delle sorprese, un colpo basso' ROMA 'Gli annunci di Dio sono delle sorprese, un colpo basso'. Papa Francesco celebra la messa di Pasqua , sul ...

Papa Francesco/ “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa : Papa Francesco: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:33:00 GMT)

Papa Francesco : "La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano" : Bergoglio sta celebrando a piazza San Pietro la messa di Pasqua. Presenti migliaia di fedeli, 300 sacerdoti, 150 vescovi e 25 cardinali.

