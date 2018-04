Pasqua - l'appello di Papa Francesco : "Pace per Siria e Terra Santa" : "Oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Urbi et Orbi di Pasqua in Piazza San Pietro, lanciando un appello per la pace anche in Terra Santa, "anche in questi giorni ferita da conflitti aperti che non risparmiano gli inermi", nello Yemen e in tutto il Medio Oriente.