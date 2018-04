Pasqua in una piazza San Pietro blindata per la messa

Previsioni Meteo - Pasqua con una “coda” di maltempo al Centro/Sud ma sarà una Pasquetta splendida in tutto il Paese : 1/25 ...

FIORDALISO/ "Non voglio mica la Luna" - un augurio di Pasqua a Cristina Parodi (Domenica In) : FIORDALISO, ospite nella puntata di Domenica In per celebrare gli anni ’80 protagonisti della fiction Rai. Concerto evento lo scorso mese di Marzo sul Roof Garden del Casinò di Sanremo.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:55:00 GMT)

Una Pasqua blindata - riflettori su San Pietro : 10mila agenti - maxi controlli : Ci sarà il sole, la bella notizia. E i romani avranno speso sui 70/80 euro a famiglia per questa Pasqua, molti scegliendo di andare a pranzo fuori, altri rimanendo a casa ma evitando di mangiare l'...

La Redazione di CalcioBetter augura a tutti i lettori una Serena e Buona Pasqua

Lo staff e la redazione di Radio Senise Centrale Augurano a tutti una Serena Pasqua

Belen Rodriguez/ Foto - una splendida Pasqua con Andrea Iannone (Verissimo) : Belen Rodriguez questa sera si racconterà Verissimo in compagnia di sua madre Veronica Cozzani e sua sorella Cecilia. Appuntamento alle 16.00 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 00:30:00 GMT)

L’Agnello Pasquale : una tradizione siciliana dal sapore di mandorla e pistacchio [GALLERY] : 1/9 ...

Notte di Pasqua con la Luna blu : l'evento non si ripeterà fino al 2020 : Una lune speciale che quasi pretende, staNotte, di alzare gli occhi al cielo, specie nelle zone priva di nuvole. Quest'anno, quasi a voler festeggiare la Pasqua, la Luna della Notte di Pasqua si ...

Luna Blu - nella notte di Pasqua l'ultima fino al 2020 : Si chiama "Luna blu", ma la seconda Luna piena del mese non è davvero di un colore diverso dal solito. Anche stasera ovviamente la Luna sarà del solito colore, ma prende il nome di "Luna blu" la...

Occhi al cielo nella notte di Pasqua - c’è la Luna blu : Precisazione. La Luna blu non è blu. È del solito colore. Si chiama Luna blu la seconda Luna piena nello stesso mese solare. Quest’anno è già successo a gennaio e si ripete a marzo, ma non è evento così abituale (il ciclo Lunare è di 29,53 giorni). Tornerà solo nel 2020, il 31 ottobre. La Luna di sabato 31 marzo, l’ora precisa è alle 14 e 37, ma ovviamente si vedrà chiaramente in cielo la sera, non è gigante come quella di fine gennaio. È ...

Sky e Mediaset - accordo di Pasqua/ Si scambiano i canali - primi passi verso una sola pay tv? : Sky e Mediaset, duplice accordo sui contenuti: le piattaforme tv a pagamento si scambiano film e serie tv, visibili dal 1 giugno sia sul satellite, sia sul digitale terrestre(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 22:19:00 GMT)

Incertezza frena i consumi - una famiglia su tre intende tagliare spese di Pasqua : ... solo il 9% - nemmeno uno su dieci - afferma di sentirsi più sicuro dello scorso anno riguardo le prospettive personali e dell'economia italiana in generale, mentre il 48% non rileva cambiamenti.

“Licenziati con una mail prima di Pasqua” : il dramma di 30 dipendenti : Regna la disperazione tra i 30 dipendenti del call center dell’azienda Dynamicall (commessa di Enel Energia) di viale Meucci, a Cagliari: proprio prima di Pasqua è arrivata la lettere...