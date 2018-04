Pasqua in tv | speciale Mina l' aliena a cura di Vincenzo Mollica su Rai 1

Il Cardarelli si “apparecchia” per le feste : menu speciale a Pasqua : Rendere un po’ meno pesante la degenza e regalare ai pazienti del Cardarelli e ai loro cari qualche momento di serenità e di condivisione. Questa la ragione che ha spinto la Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera a confermare un’iniziativa un po’ fuori dagli schemi, già sperimentata con successo in occasione del Natale: scegliere di far servire per la giornata di Pasqua un menù speciale. «Sappiamo bene cosa significhi non poter ...