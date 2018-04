Pasqua | gli hotel di Napoli sold out E musei e monumenti sono gratis

La Pasqua amara di Bergoglio e il tempo di Kairos : Sotto un cielo romano pioviginoso, davanti al Colosseo, il tempio dei martiri cristiani, al termine della via Crucis di questa Pasqua, Papa Francesco ha rivolto a Cristo un appello accorato. Ha acceso i riflettori "sui tentativi di screditare la tua Chiesa". Ha denunciato "l'avidità e codardia di tanti dottori della legge e ipocriti". Ha invocato soccorso. "Aiutaci", ha detto, a "spogliarci dall'arroganza"..."dei miopi e dei corrotti, che ...

FIORDALISO/ "Non voglio mica la Luna" - un augurio di Pasqua a Cristina Parodi (Domenica In) : FIORDALISO, ospite nella puntata di Domenica In per celebrare gli anni ’80 protagonisti della fiction Rai. Concerto evento lo scorso mese di Marzo sul Roof Garden del Casinò di Sanremo.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:55:00 GMT)

Rieti - gli appuntamenti di Pasqua in città e in tutto il Reatino : Gli spettacoli presso il teatro parrocchiale, domenica alle 17 e alle 21.30, replica lunedì alle 21.30. L'iniziativa è organizzata dai ragazzi del Circolo culturale Durante Dorio. Protagonisti nei ...

Porta ovetti di Pasqua sulla tomba della figlia - ma rubano tutto : lo sfogo di mamma Pietrina : Ladri senza cuore e senza pietà. Una madre aveva Porta gli ovetti di Pasqua sulla tomba della figlia, ma sono stati rubati: il suo sfogo su Facebook è commovente. Ieri Pietrina Paladino, la...

Pasqua e Pasquetta : mostre - musei e parchi - tutti gli appuntamenti per chi resta in città : Pranzi al ristorante, pic-nic, torte salate, uova , anche di cioccolato, , colombe. Oggi molti passeranno Pasqua a tavola o all'aria aperta. Ma sono tanti gli appuntamenti nelle città per chi, anche ...

Pasqua e Pasquetta : mostre - musei e parchi - tutti gli appuntamenti per chi resta in città : Cultura, concerti, aperture straordinarie, visite guidate: ecco tutti gli eventi nelle regioni italiane

Gesù e il Diavolo/ Sul canale Cine Sony la sera di Pasqua il film "Gli ultimi giorni nel deserto" : Su Cine Sony, canale 55 del digitale terrestre e 52 del satellitare, la domenica di Pasqua va in onda la prima italiana assoluta del film Gli ultimi giorni nel deserto(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Pasqua - 10 mila agenti sorvegliano Roma : 9.41 Al lavoro a Roma 10.000 agenti:controlli dalle periferie al centro,in stazioni,aeroporti e sui mezzi pubblici, con un rafforzamento dell'attività che le forze dell'ordine chiamano "di tipo palese","per alimentare la percezione di sicurezza di turisti e pellegrini". Allerta massima fino a domani nella 'green zone', teatro degli eventi religiosi, dove gli agenti sono supportati da un reticolo di telecamere di videosorveglianza collegate 24 ...

Buona Pasqua 2018 - Auguri!/ Frasi - immagini e gif per sms : i bigliettini da abbinare alle uova di cioccolato : Auguri di Buona Pasqua 2018! Frasi, gif e immagini per sms. Anche i messaggi nel segno della tradizione, oltre che a tavola. Le ultime notizie sulle festività Pasquali(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 08:14:00 GMT)

FOTO : spettacolare flash mob di 80 danzatrici in viale Ceccarini - al via gli eventi di Pasqua a Riccione : E' iniziata con una parata di colori nel segno del flower power la stagione di Beach & Love Riccione 2018 Spring Summer, due mesi di spettacoli, eventi e scenografie urbane che saranno i tratti distintivi della città fino all'inizio dell'estate. Come da programma, poco dopo le 17.00 da piazzale Roma , che grazie all'allestimento e ...

Pasqua fa rima con tradizione : in 6 famiglie su 10 dolci tipici fatti in casa : In quasi sei famiglie su dieci , 57%, c'è chi prepara in casa i dolci tipici della Pasqua nel rispetto delle tradizioni locali. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' che evidenzia un ...

Tradizioni e rituali Pasquali in Puglia dal Gargano al Salento : Nel Gargano , ad esempio, sono numerosi i rituali e i luoghi dove fede e misticismo si mescolano dando vita a veri spettacoli capaci di coinvolgere ogni visitatore. Le Tradizioni del Giovedì Santo di ...