Pasqua - esercito al lavoro : 7mila militari per sicurezza delle città : Sono circa settemila i militari dell'esercito al lavoro nelle piazze delle maggiori città italiane nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", condotta in concorso con le forze dell'ordine. A riferirlo il ministero della Difesa che comunica inoltre che l'esercito, con quattromila soldati, continua anche in questi giorni il suo impegno in 15 Paesi esteri, per contribuire alla sicurezza.