Pasqua | controlli straordinari dell' Arma | due giovani ' alticci' sorpresi al volante

Una Pasqua blindata - riflettori su San Pietro : 10mila agenti - maxi controlli : Ci sarà il sole, la bella notizia. E i romani avranno speso sui 70/80 euro a famiglia per questa Pasqua, molti scegliendo di andare a pranzo fuori, altri rimanendo a casa ma evitando di mangiare l'...

Una Pasqua blindata - riflettori su San Pietro : 10mila agenti - maxi controlli : Ci sarà il sole, la bella notizia. E i romani avranno speso sui 70/80 euro a famiglia per questa Pasqua, molti scegliendo di andare a pranzo fuori, altri rimanendo a casa ma evitando di mangiare l'...

Strade chiuse - controlli e lunghe file : piazza San Pietro blindata per la Pasqua : Papa Francesco celebra la messa di Pasqua, sul sagrato della basilica di San Pietro in Vaticano. Misure di sicurezza rafforzate per l’ingresso nel piazzale di fedeli romani, pellegrini e turisti, con lunghe file per i metal detector in azione all’altezza del colonnato e alcune Strade, compresa via della Conciliazione, chiuse al transito. La cerimon...

Messa di Pasqua : controlli - strade chiuse e lunghe file : lunghe file questa mattina per entrare a Piazza San Pietro, in occasione della celebrazione della Messa di Pasqua di Papa Francesco. I controlli di borse e zaini con i metal detector fanno sì che sia ...

Papa : messa Pasqua; controlli - strade chiuse - lunghe file : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Messa di Pasqua : controlli - strade chiuse e lunghe : lunghe file questa mattina per entrare a Piazza San Pietro, in occasione della celebrazione della Messa di Pasqua di Papa Francesco. I controlli di borse e zaini con i metal detector fanno sì che sia ...

Strade chiuse - controlli e lunghe file : piazza San Pietro blindata per la messa di Pasqua : piazza San Pietro “sorvegliata speciale” oggi per la messa di Pasqua celebrata dal Papa, cui seguirà la benedizione “Urbi et Orbi”. I controlli avvengono attraverso due cerchi concentrici di verifiche attorno a piazza San Pietro. In una prima area è possibile accedere mostrando i documenti: la zona, nell’area adiacente al Vaticano, è transennata c...

San Pietro - messa Pasqua : controlli - strade chiuse e lunghe file : Piazza San Pietro sorvegliata speciale per la messa di Pasqua celebrata dal Papa, cui seguirà la benedizione "Urbi et Orbi". controlli serrati attraverso due cerchi concentrici di verifiche attorno a piazza San Pietro. In una prima "area di rispetto" è possibile accedere mostrando i documenti: la zona, nell'area adiacente al Vaticano, è transennata con barriere mobili, pedonalizzata, con accesso riservato a personale autorizzato e residenti.

Pasqua : controlli potenziati a Palermo - più agenti in centro nei parchi e in mare : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - controlli potenziati a Palermo in vista dell'afflusso di turisti durante le vacanze di Pasqua. Il centro della città, le autostrade, i parchi e anche il mare saranno sotto l'attento controllo di pattuglie, agenti in borghese, elicotteristi e motovedette della polizia i

Stazioni Sicure a Pasqua - ecco i controlli della Polfer di Terni : Terni In concomitanza con il maggiore afflusso di viaggiatori legato alle festività Pasquali, la Polizia Ferroviaria è stata chiamata ad intensificare gli sforzi per incrementare il livello di ...

Ragusa - controlli festività Pasquali : autobus non in regola : La Polizia Stradale di Ragusa ha avviato i controlli per le festività pasquali. autobus destinato al trasporto di studenti non in regola.

Sicurezza. Disposti controlli serrati su strade e chiese durante la Pasqua : Vigasio, esce di strada con l'auto e si ribalta. 19enne muore nella notte 3 Mare e montagna a portata di treno e bici da Verona, con il servizio Trenitalia 4 Arrestato il pomeriggio, la Volante lo ...

Polfer - a Pasqua più controlli 800 agenti su circa 60 treni : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Stalking, per pedinare la ex le mette un Gps in auto ...