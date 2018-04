Pasqua | Coldiretti | boom di prenotazioni negli agriturismo veronesi 2

Pasqua : Coldiretti - boom di prenotazioni negli agriturismo veronesi : Verona, 1 apr. (AdnKronos) – Centinaia i veronesi che hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo per la Pasqua e Pasquetta per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città, senza rinunciare alla comodità garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. E’ quanto emerge da una stima di Coldiretti Verona, sulla base delle prenotazioni ricevute dagli agriturismi di Terranostra di Campagna ...

Pasqua a tavola - Coldiretti : per il pranzo tradizionale spesi 1 - 2 mld : Oltre 1,2 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua con il netto prevalere del pranzo casalingo con parenti e amici. E' quanto hanno speso quest'anno gli italiani, secondo uno studio della Coldiretti. Pasqua in sala da pranzo insomma, anche se non è mancato chi ha scelto il ristorante o l'agriturismo. Sul podio dei prodotti più presenti a tavola la colomba, scelta dal 57% delle famiglie e l'uovo di cioccolato, acquistato dal 49%.

Pasqua - Coldiretti : 1 - 2 miliardi di euro per imbandire le tavole : Dall’analisi Coldiretti-Ixè “La Pasqua 2018 degli italiani” è emerso che gli italiani hanno speso complessivamente oltre 1,2 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua con il netto prevalere del pranzo casalingo con parenti e amici, anche se non è mancato chi ha scelto il ristorante o l’agriturismo. Per Pasquetta il 20% degli italiani non rinuncerà alla tradizionale gita fuori porta in parchi e aree protette ...

Pasqua - Coldiretti : in Puglia tutto esaurito negli agriturismi : “Complici il gradimento in crescita dei turisti, soprattutto stranieri, per la Puglia fatta di straordinari paesaggi e ottimo cibo, si registra il tutto esaurito per Pasqua 2018 negli agriturismi pugliesi – dice il Presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele – già da una settima prima delle feste e prenotazioni partite con grande anticipo, fino ad oltre un mese prima delle festività. Non solo ristorazione, è aumentata anche la richiesta di ...

Pasqua - Coldiretti : il 36% degli italiani sarà in viaggio : Il 36% degli italiani ha scelto di mettersi in viaggio nel lungo weekend di Pasqua per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata: lo rileva un’analisi Coldiretti/Ixè, secondo cui otto italiani su dieci (79%) non cambiano i programmi di vacanza seguendo il meteo. “Il risultato – sottolinea la Coldiretti – è che 19 milioni di italiani hanno deciso di mettersi in movimento ...

Pasqua - Coldiretti : “In 6 famiglie su 10 dolci tipici fatti in casa” : In quasi sei famiglie su dieci (57%) c’è chi prepara in casa i dolci tipici della Pasqua nel rispetto delle tradizioni locali. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ che evidenzia un importante ritorno al fai da te, messo in mostra per la prima volta al Mercato di Campagna Amica in via San Teodoro 74 a Roma con la sfilata dei dolci tipici Pasquali da Nord a Sud Italia con i consigli degli agrichef. La preparazione ...

Pasqua - Coldiretti : in Veneto il trionfo delle erbette da campo : Conto alla rovescia per l’arrivo delle festività Pasquali che in molti trascorreranno negli agriturismi di Coldiretti all’insegna dei piatti della tradizione contadina magari rivisitati in chiave moderna dagli agrichef. La conferma del tutto esaurito nelle quasi 600 aziende agrituristiche di Terranostra registra la tendenza degli italiani a scegliere la tranquillità della campagna e le innumerevoli proposte dal taglio sportivo per godere anche ...

Pasqua - Coldiretti : il terrorismo condiziona 12 milioni di italiani : Secondo una analisi Coldiretti/Ixe’ il terrorismo spaventa e condiziona le scelte e gli spostamenti di 12 milioni di italiani a Pasqua: appena il 2% dei connazionali – sottolinea la Coldiretti – si recherà all’estero per il poco tempo disponibile ma anche per le preoccupazioni che riguardano la sicurezza nelle principali capitali europee ed i luoghi turistici considerati piu’ sensibili. Il timore – continua la ...

Pasqua - Coldiretti : carne di agnello per 4 italiani su 10 : L’alimento più rappresentativo della tradizione Pasquale per la maggioranza degli italiani resta la carne d’agnello che viene servita quest’anno in 4 tavole su 10 nelle case, nei ristoranti e negli agriturismi (45%). E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione della Pasqua secondo la quale inoltre più di 1/3 dei consumatori ha scelto di acquistarla direttamente dal pastore. Una decisione – sottolinea la Coldiretti – ...

Coldiretti : la Pasqua spinge l’alimentare : La crescita del 6,2% del fatturato alimentare rispetto allo scorso anno è spinta dalle previsioni positive sulle tavole degli italiani a Pasqua. E’ quanto afferma un’analisi della Coldiretti su dati Istat a gennaio in relazione ai risultati dell’industria alimentare che devono trasferirsi nelle aziende agricole dove in molti comparti le remunerazioni non coprono neanche i costi di produzione, mentre a livello di consumi al dettaglio il cibo – ...