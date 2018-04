Pasqua | centri commerciali aperti per ferie | la lotta dei lavoratori contro la legge

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 aprile 2018) Lavorare anche ae Pasquetta in un centro commerciale in nome di un aumento dei consumi che non c’è e per mantenere un posto di lavoro che spesso resta instabile ma, nel frattempo, toglie pezzi di vita. È una polemica lunga sette anni quella dell’apertura nei giorni festivi di negozi e shopping center che anche questa volta ha visto in prima fila i sindacati. E pure la chiesa. Tuttile liberalizzazioni introdotte dal governo Monti nel 2011, che consentono l’apertura tutti i giorni della settimana, domenica compresa, 24 ore su 24. Negli ultimi anni si è cercato inutilmente di cambiare la. Con una proposta arrivata in Senato nel 2015 e che giace ancora a Palazzo Madama. Un disegno diche comunque non accontenta tutti, perché per i sindacati non cambierebbe lo stato delle cose, lasciando l’ultima parola alle imprese. Lo spiega ...