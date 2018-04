Pasqua | boom di prenotazioni negli agriturismi veronesi

Pasqua : Coldiretti - boom di prenotazioni negli agriturismo veronesi (2) : (AdnKronos) - "Peraltro molte aziende agrituristiche si sono attrezzate con l'offerta di alloggio e di pasti completi ma anche spuntini o con la semplice messa a disposizione di spazi per picnic e grigliate, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da

Pasqua : Coldiretti - boom di prenotazioni negli agriturismo veronesi : Verona, 1 apr. (AdnKronos) – Centinaia i veronesi che hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo per la Pasqua e Pasquetta per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città, senza rinunciare alla comodità garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. E’ quanto emerge da una stima di Coldiretti Verona, sulla base delle prenotazioni ricevute dagli agriturismi di Terranostra di Campagna ...

Pasqua : Coldiretti - boom di prenotazioni negli agriturismo veronesi (2) : (AdnKronos) – “Peraltro molte aziende agrituristiche si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche spuntini o con la semplice messa a disposizione di spazi per picnic e grigliate, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali di Campagna Amica”, ...

Siracusa - boom di turisti previsto nel weekend : 'Ortigia è l'isola di Pasqua' : ... alla scienza e dare vita a iniziative ed eventi che possano attrarre l'attenzione di coloro che hanno scelto conclude Rosano di soggiornare in Sicilia e in particolare nella nostra città>>