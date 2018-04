Pasqua : a Padova serate con Giotto sotto le stelle (2) : (AdnKronos) - Il servizio serale è a cura della Cooperativa sociale Giotto di Padova e della veneziana Cooperativa sociale Socioculturale. I biglietti per le visite serali sono acquistabili il giorno stesso alla cassa dei Musei Eremitani dalle ore 17:00 e negli IAT Uffici informazioni turistiche neg

Pasqua : a Padova serate con Giotto sotto le stelle : Padova, 1 apr. (AdnKronos) – è ripresa questa settimana l’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova ‘Giotto sotto le stelle”, che permette di ammirare la Cappella degli Scrovegni anche in orario serale.Fino al 4 novembre, oltre che nel consueto orario diurno, sarà possibile accedere al capolavoro di Giotto dalle ore 19 alle 22 (ultimo ingresso alle ore 21.20) dal martedì alla domenica e nei ...

Pasqua : a Padova serate con Giotto sotto le stelle (2) : (AdnKronos) – Il servizio serale è a cura della Cooperativa sociale Giotto di Padova e della veneziana Cooperativa sociale Socioculturale. I biglietti per le visite serali sono acquistabili il giorno stesso alla cassa dei Musei Eremitani dalle ore 17:00 e negli IAT Uffici informazioni turistiche negli orari diurni.Si consiglia la prenotazione sul sito internet www.cappelladegliscrovegni.it o tramite call center 0492010020, anche se in ...

Pasqua : Ascom Padova - si va verso un quasi tutto esaurito per alberghi cittadini (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Al servizio gestito dall’Ascom – spiega la presidente delle guide turistiche, Rossana Comida – giungono ogni giorno richieste da parte di scuole, come si diceva un tempo, “di ogni ordine e grado”, compresi istituti di alta formazione che scelgono Padova per la grande var

Pasqua : Ascom Padova - si va verso un quasi tutto esaurito per alberghi cittadini (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Eventi sul tipo della mostra di Mirò che, in questi giorni, rappresenta una buona scusa per scegliere Padova come località da visitare accanto, ovviamente, agli Scrovegni, al Santo, al Palazzo della Ragione, all’Università, all’Orto Botanico, al Pedrocchi, ecc. che rappre

Pasqua : Ascom Padova - si va verso un quasi tutto esaurito per alberghi cittadini : Padova, 30 mar. (AdnKronos) - "Ancora poche camere libere. Ma a questo punto – annuncia Monica Soranzo, presidente degli albergatori di Padova Hotels Ascom - speriamo di occupare anche quelle”. E’ una Pasqua 2018 da quasi “tutto esaurito” quella che si prospetta per il turismo di Padova città (meno

Pasqua : a Padova monumenti e mostre aperti in occasione delle festività (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Lo dimostra l’esposizione Crescere a tempo di musica, che nella Sala della Gran Guardia in piazza dei Signori presenta materiali provenienti in gran parte delle raccolte del Museo dell’Educazione, alcuni automi musicali della Collezione Alfio Zappalà, strumenti musicali i

Pasqua : a Padova monumenti e mostre aperti in occasione delle festività (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Una finestra sull’oreficeria contemporanea anche a Palazzo Zuckermann con la mostra Daniela e Marzia Banci orafe. La tradizione nella modernità. L’esposizione traccia un percorso tematico dei quasi quarant’anni di attività nel campo dell’alta gioielleria delle due sorelle

Pasqua : a Padova monumenti e mostre aperti in occasione delle festività (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La mostra Una volta, e una volta sola. Attimi di ascolto nel vedere, incontri irripetibili con un pezzo di mondo. Fotografie di Fabio Boer, Marco Ferrandi, Alberto Garavello e Alessandro Tegon al Sottopasso della Stua in Largo Europa presenta il progetto artistico-fotografico SìAmo Arcella, un racconto per immagini del caleidoscopico quartiere fatto di storie, persone, vite. (orario lunedì-venerdì 10 ...

