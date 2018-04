Pasqua a Firenze Cerimonie che affondano le radici nelle Crociate

Firenze. Pasqua : visitabili gli scavi archeologici del teatro Romano : In occasione delle festività Pasqua li i musei civici di Firenze offrono a cittadini e turisti un’ampia gamma di opportunità. Il museo

Pasqua a Firenze : scoppio del carro in piazza Duomo : A Firenze è tutto pronto per la domenica di Pasqua. Appuntamento è in piazza Duomo con lo scoppio del carro, una tradizione che si tramanda da secoli.