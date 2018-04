Pasqua | 7 mila militari per la sicurezza

Pasqua : 80mila fedeli in piazza S.Pietro : ANSA, - ROMA, 1 APR - Con la celebrazione di questa mattina a piazza San Pietro e la benedizione "Urbi et Orbi" del Santo Padre, si sono chiuse le più importanti ricorrenze della Pasqua e sei, dei ...

Pasqua - esercito al lavoro : 7mila militari per sicurezza delle città : Sono circa settemila i militari dell'esercito al lavoro nelle piazze delle maggiori città italiane nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", condotta in concorso con le forze dell'ordine. A riferirlo il ministero della Difesa che comunica inoltre che l'esercito, con quattromila soldati, continua anche in questi giorni il suo impegno in 15 Paesi esteri, per contribuire alla sicurezza.

Una Pasqua blindata - riflettori su San Pietro : 10mila agenti - maxi controlli : Ci sarà il sole, la bella notizia. E i romani avranno speso sui 70/80 euro a famiglia per questa Pasqua, molti scegliendo di andare a pranzo fuori, altri rimanendo a casa ma evitando di mangiare l'...

SUPERMERCATI APERTI A Pasqua E PASQUETTA 2018/ Roma e Milano : rivoluzione Trento - serrande alzate (1-2 aprile) : SUPERMERCATI APERTI a PASQUA e PASQUETTA 2018: Roma, Milano, Napoli i negozi e i centri commerciali APERTI nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:33:00 GMT)

Una Pasqua blindata - riflettori su San Pietro : 10mila agenti - maxi controlli : Ci sarà il sole, la bella notizia. E i romani avranno speso sui 70/80 euro a famiglia per questa Pasqua, molti scegliendo di andare a pranzo fuori, altri rimanendo a casa ma evitando di mangiare l'...

Pasqua - 10 mila agenti sorvegliano Roma : 9.41 Al lavoro a Roma 10.000 agenti:controlli dalle periferie al centro,in stazioni,aeroporti e sui mezzi pubblici, con un rafforzamento dell'attività che le forze dell'ordine chiamano "di tipo palese","per alimentare la percezione di sicurezza di turisti e pellegrini". Allerta massima fino a domani nella 'green zone', teatro degli eventi religiosi, dove gli agenti sono supportati da un reticolo di telecamere di videosorveglianza collegate 24 ...

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018/ Napoli - Milano - Roma : dove comprare le ultime cose (1-2 aprile) : Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018: Roma, Milano, Napoli i negozi e i centri commerciali aperti nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 01:55:00 GMT)

Da Ischia gli auguri di Pasqua di Salvini a Berlusconi : 'Vittoria Milan e centrodestra al governo' : 'Pronto Silvio...' inizia così la telefonata di metà mattinata di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi. L'occasione: gli auguri di buona Pasqua che il leader della Lega e del centrodestra da Ischia - ...

SUPERMERCATI APERTI A Pasqua E PASQUETTA 2018/ Roma e Milano : Coop fa festa - Esselunga a “metà” (1-2 aprile) : SUPERMERCATI APERTI a PASQUA e PASQUETTA 2018: Roma e Milano, i negozi e i centri commerciali APERTI nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018/ Milano e Roma : i negozi e i centri commerciali (1-2 aprile) : Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018: Roma e Milano, i negozi e i centri commerciali aperti nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:28:00 GMT)

Pasqua e Ponti - 600 mila in camper : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Pasqua e Ponti di primavera all'insegna del turismo "in libertà" tra la bellezza dei borghi italiani e l'artigianato Made in Italy per circa 400.000 italiani e 200.000 stranieri.

Pasqua e Ponti - 600 mila in camper : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Pasqua e Ponti di primavera all'insegna del turismo "in libertà" tra la bellezza dei borghi italiani e l'artigianato Made in Italy per circa 400.000 italiani e 200.000 stranieri.

Milano : rafforzate le misure di sicurezza nel periodo di Pasqua (2) : (AdnKronos) - Particolare attenzione verrà posta alle vie dello shopping in centro e dove è prevista la presenza di un elevato numero di persone. Monitorate Corso Buenos Aires, Corso Garibaldi, Corso Como, piazza Gae Aulenti, Corso Vittorio Emanuele, le vie del Quadrilatero della moda, piazza San Ba

Milano : rafforzate le misure di sicurezza nel periodo di Pasqua : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - misure di sicurezza rafforzate, a Milano, in occasione delle festività Pasquali. Gli agenti della polizia opereranno con "una presenza incisiva ma discreta" e con il supporto di unità esterne, per consentire a cittadini e turisti di poter trascorrere in serenità le gior