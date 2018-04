Pasqua 2018 | le incredibili uova da record che non conoscevi

vanityfair

(Di domenica 1 aprile 2018) Non è veramentese non si parla di. Sono loro le vere protagoniste di questa festività. Oggi sono al cioccolato e ce n’è per tutti i gusti. Ma l’usanza di regalarle anasce nel Medioevo, quando il cacao in Europa non si conosceva ancora. Le, all’epoca, erano quelle di gallina. Venivano decorate a mano e donate come simbolo di rinascita. Proprio per questo, ledi cioccolato hanno preso la forma dell’uovo più conosciuto e familiare a noi umani. Quello di gallina. Ma non tutte lesono uguali: enormi o piccole come Tic Tac, bianche o blu Tiffany, fino alle forme più strane. Ecco tutto ciò che non ti saresti mai aspettato sulle. L’uovo che arriva dal passato L’uovo più grande che sia mai stato deposto sulla faccia della Terra apparteneva a un uccello elefante (Aepyornis maximus) del Madagascar, un parente dello struzzo. Questo genere di uccelli, alti ...