Parigi sospende l' accordo | la magistratura indaga Bardonecchia | il giorno dopo

agi

: Parigi sospende il trattato con l’Italia. E i pm di Torino aprono un’inchiesta - Corriere : Parigi sospende il trattato con l’Italia. E i pm di Torino aprono un’inchiesta - sole24ore : Blitz francese a Bardonecchia,?Procura apre inchiesta. Parigi sospende i controlli - SULPLNAZIONALE : Blitz francese a Bardonecchia,?Procura apre inchiesta. Parigi sospende i controlli -

(Di domenica 1 aprile 2018) La Francia ha sospeso l'che consentiva alle sue forze dell'ordine di sconfinare in Italia per inseguire gli immigrati clandestini che cercano di varcare la frontiera,le ire suscitate nel nostro Paese dal blitz di alcuni doganieri transalpini armati in un locale della stazione digestito da una Ong. La convocazione, ieri, dell'ambasciatore francese alla Farnesina non sembra aver abbassato in modo significativo la tensione tra le due nazioni.il colloquio, fonti del Viminale hanno definito "insoddisfacente" e "inesatta" le risposte della Francia (la quale ha sostenuto che l'operazione rientrasse nei limiti previsti dall'intesa con Roma), e hanno fatto sapere che sarebbe stato chiesto adire quelle che sono state definite "vere e proprie intrusioni o incursioni". E, il ...