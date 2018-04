Papa | stop a conflitti e fame Politici e militari portino frutti di pace in tutto il

Giochi a 1 euro da GameStop portando l’usato : tutte le offerte per la Festa del Papà : GameStop ha lanciato le offerte ufficiali per la Festa del Papà. Tra i tanti Giochi in offerta ci sono anche Wolfenstein 2, MotoGP 17 e Resident Evil 7. Il prossimo lunedì 19 marzo è la Festa del Papà e GameStop ha ben pensato di lanciare per l’occasione una speciale promozione che interessa diversi videoGiochi. L’idea regalo per la Festa del Papà questa volta arriva direttamente da GameStop che tra i tanti titoli in offerta propone anche ...

Siria : Papa - stop a violenza disumana : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 25 FEB - Il Papa lancia un "appello accorato perché cessi subito la violenza" in Siria, dove "la guerra si è intensificata, specialmente nel Ghouta orientale", "sia dato ...

Papa : "Stop alla guerra disumana in Siria" : E' di almeno 7 morti e circa 30 feriti il bilancio dei raid governativi di oggi sulla Ghouta. L'appello del Santo Padre a cessare questa "guerra disumana", mentre la zona piomba nell'orrore dei raid a poche ore dall'approvazione del cessate il fuoco da parte dell'Onu

Papa : “Stop alla guerra disumana in Siria” : Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” E’ di almeno 7 morti e circa 30 feriti il bilancio dei raid governativi di oggi sulla Ghouta. L'appello del Santo Padre a cessare questa “guerra disumana”, mentre la zona piomba nell'orrore dei raid a poche ore dall'approvazione del cessate il fuoco da parte dell'Onu Continua a leggere L'articolo Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” sembra essere il primo ...

Siria : Papa - guerra disumana; stop violenza - aiuto vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Papa : “Stop alla guerra disumana in Siria” : Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” Continua a leggere L'articolo Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” sembra essere il primo su NewsGo.

Il Papa : stop alla pensione automatica per nunzi e vescovi curiali : La Quaresima ha portato una sorpresa per i nunzi apostolici, i vescovi della Curia romana non cardinali e i prelati segretari: al compimento del 75° anno d’età non decadranno più automaticamente dal loro incarico come avveniva fino ad oggi. La loro situazione sarà dunque simile a quella dei vescovi residenziali e dei cardinali capi dicastero vatica...