Papa | “Siria | porre fine allo sterminio” Messaggio pasquale rivolto a Venezuela | Medio

(Di domenica 1 aprile 2018) “La luce di Cristo risorto illumini le coscienze di tutti i responsabili politici e militari, affinché si ponga termine immediatamentesterminio in corso”. La richiesta delper “l’amata e martoriata Siria” è il cuore del tradizionaleche precede la benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro, dove erano presenti oltre 80mila persone. “La popolazione siriana è stremata da una guerra che non vede“, ha detto Bergoglio. Ma la sua preghiera “di pace per il mondo intero” ha riservato un pensiero anche a Terra Santa, Yemen,Oriente e Africa, Sud Sudan in particolare, poi Corea, Ucraina e. “Riconciliazione” è invocata per la Terra Santa, “anche in questi giorni ferita da conflitti aperti che non risparmiano gli inermi” ma anche “per lo Yemen e per tutto il ...