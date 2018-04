Papa Francesco “Si ponga fine subito allo sterminio in Siria | la luce di Cristo illumini

Papa FRANCESCO/ “Dio sorprende sempre - come dicono i giovani - fa un colpo basso” : PAPA FRANCESCO: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:59:00 GMT)

Papa Francesco nel discorso di Pasqua fa un appello ai politici : "Rispettate la dignità umana" : Nel giorno di Pasqua 2018 Papa Francesco ha voluto dedicare il suo discorso durante la benedizione Urbi et Orbi alla pace, citando tutti i luoghi in cui sono in corso conflitti sanguinosi. Il Pontefice infatti ha cominciato parlando della Siria:"Domandiamo frutti di pace per il mondo intero a cominciare dalla martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine. La luce di Cristo illumini le coscienze di tutti i ...

Pasqua - l'appello di Papa Francesco : "Pace per Siria e Terra Santa" : "Oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Urbi et Orbi di Pasqua in Piazza San Pietro, lanciando un appello per la pace anche in Terra Santa, "anche in questi giorni ferita da conflitti aperti che non risparmiano gli inermi", nello Yemen e in tutto il Medio Oriente.

Pasqua - San Pietro blindata per la messa di Papa Francesco : Città del Vaticano - La paura di incidenti o di attentati da parte di un lupo solitario in Vaticano sembra essere parte integrante di questa Pasqua. Il sistema di controlli per i fedeli alla...

Papa Francesco/ “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa : Papa Francesco: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:33:00 GMT)

Piazza San Pietro blindata per la messa di Papa Francesco : Piazza San Pietro blindata per la messa di Papa Francesco Controlli a borse e zaini fanno sì che sia possibile avvicinarsi alla Piazza solo a gruppi. Ieri nella veglia il Pontefice ha chiesto di rompere i silenzi sulle "ingiustizie che vivono i nostri fratelli". E ha battezzato il 31enne che ha affrontato un malvivente ...

Papa Francesco : "La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano" : Bergoglio sta celebrando a piazza San Pietro la messa di Pasqua. Presenti migliaia di fedeli, 300 sacerdoti, 150 vescovi e 25 cardinali.

Pasqua - San Pietro blindata per la messa di Papa Francesco : Papa Francesco è arrivato a piazza San Pietro dove celebrerà la messa di Pasqua. Presenti migliaia di fedeli, 300 sacerdoti, 150 vescovi e 25 cardinali. Lunghe file questa mattina...

S. Messa di Pasqua 2018 - Urbi et Orbi/ Diretta streaming video : Papa Francesco - “la nostra fede nasce oggi” : Santa Messa di Pasqua 2018, il Messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco: Diretta streaming video, Bergoglio benedice l'intera cristianità nel giorno della Resurrezione di Gesù(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:42:00 GMT)

[L'intervista] "Vi spiego l'azzardo di Papa Francesco sulla difesa della vita" : Nel mondo si registra un grande smarrimento di fronte al problema della vita e dell'antropologia. La Chiesa deve sentire la responsabilità di aiutare donne e uomini di tutte le fedi e di tutte le ...