Papa Francesco nel discorso di Pasqua fa un appello ai politici | Rispettate la

: #ViaCrucis al Colosseo, papa Francesco: 'Vergogna per il mondo divorato dall'egoismo, fratturato da divisioni e gue… - RaiNews : #ViaCrucis al Colosseo, papa Francesco: 'Vergogna per il mondo divorato dall'egoismo, fratturato da divisioni e gue… - Corriere : La veglia di papa Francesco: «Troppi silenzi davanti alle ingiustizie del mondo» - Avvenire_NEI : Via Crucis al #Colosseo Papa Francesco: la vergogna di non avere scelto #Cristo , ma potere e denaro… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Nel giorno di2018ha voluto dedicare il suodurante la benedizione Urbi et Orbi alla pace, citando tutti i luoghi in cui sono in corso conflitti sanguinosi. Il Pontefice infatti ha cominciato parlando della Siria:"Domandiamo frutti di pace per il mondo intero a cominciare dalla martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine. La luce di Cristo illumini le coscienze di tutti i responsabilie militari per porre termine immediatamente alla guerra in corso e si agevoli l'accesso agli aiuti di cui i nostri fratelli e sorelle hanno bisogno"Altro argomento caldo sono gli scontri nella Striscia di Gaza, ma non solo:"Frutti di riconciliazione invochiamo per la Terra Santa anche in questi giorni ferita da conflitti aperti che non risparmiano gli inermi, per lo Yemen e per tutto il Medioriente, affinché il dialogo prevalga ...