Papa Francesco | La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano

Pasqua - San Pietro blindata per la messa di Papa Francesco : Papa Francesco è arrivato a piazza San Pietro dove celebrerà la messa di Pasqua. Presenti migliaia di fedeli, 300 sacerdoti, 150 vescovi e 25 cardinali. Lunghe file questa mattina...

S. Messa di Pasqua 2018 - Urbi et Orbi/ Diretta streaming video : Papa Francesco - “la nostra fede nasce oggi” : Santa Messa di Pasqua 2018, il Messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco: Diretta streaming video, Bergoglio benedice l'intera cristianità nel giorno della Resurrezione di Gesù(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:42:00 GMT)

[L'intervista] "Vi spiego l'azzardo di Papa Francesco sulla difesa della vita" : Nel mondo si registra un grande smarrimento di fronte al problema della vita e dell'antropologia. La Chiesa deve sentire la responsabilità di aiutare donne e uomini di tutte le fedi e di tutte le ...

Papa Francesco : “Gesù è vivo” : Roma, 1 apr. (AdnKronos) – “La nostra fede nasce il mattino di Pasqua: Gesù è vivo! Questa esperienza è il nocciolo del messaggio cristiano”. E’ quanto scrive Papa Francesco in un tweet.Durante le celebrazioni per la Veglia pasquale nella Basilica vaticana, inoltre, sabato sera Bergoglio ha chiesto di mettere in discussione i nostri “miopi orizzonti”, mettendo al bando gli atteggiamenti pusillanimi che ...

Papa Francesco : "Gesù è vivo" : "La nostra fede nasce il mattino di Pasqua: Gesù è vivo! Questa esperienza è il nocciolo del messaggio cristiano". E' quanto scrive Papa Francesco in un tweet. Durante le celebrazioni per la Veglia ...

Papa Francesco : “Gesù è vivo” : Roma, 1 apr. (AdnKronos) – “La nostra fede nasce il mattino di Pasqua: Gesù è vivo! Questa esperienza è il nocciolo del messaggio cristiano”. E’ quanto scrive Papa Francesco in un tweet.Durante le celebrazioni per la Veglia pasquale nella Basilica vaticana, inoltre, sabato sera Bergoglio ha chiesto di mettere in discussione i nostri “miopi orizzonti”, mettendo al bando gli atteggiamenti pusillanimi che ...

S. Messa di Pasqua 2018 - Urbi et Orbi/ Diretta streaming video : la benedizione di Papa Francesco : Santa Messa di Pasqua 2018, il Messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco: Diretta streaming video, Bergoglio benedice l'intera cristianità nel giorno della Resurrezione di Gesù(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 05:47:00 GMT)

Nella Veglia di Pasqua Papa Francesco battezza il nigeriano John Ogah - migrante eroe di Centocelle : Il papa esorta a non restare «ottenebrati» di fronte alle ingiustizie del mondo, come i discepoli che hanno taciuto di fronte alle calunnie contro Gesù. Come ogni anno, ha anche battezzato otto ...

Papa Francesco alla Veglia di Pasqua : “Mai stare zitti davanti alle ingiustizie del mondo” : Papa Francesco durante la Veglia di Pasqua in piazza San Pietro ha parlato della Resurrezione come di una sfida, puntando il dito contro i discepoli ammutoliti che "non fanno nulla per vincere tante ingiustizie che vivono nella loro carne tanti nostri fratelli".Continua a leggere

Pasqua - Papa Francesco : rompere silenzi schiaccianti sulle ingiustizie : Pasqua, Papa Francesco: rompere silenzi schiaccianti sulle ingiustizie Veglia Pasquale a San Pietro. Tra i battezzati, c'è anche il migrante nigeriano John Ogah che, lo scorso settembre, disarmò un rapinatore armato di machete Parole chiave: ...

La veglia di Pasqua di Papa Francesco In rassegna i dolori del pianeta : A questo punto tocca a ciascuno scegliere, se restare zitto davanti alle ingiustizie del mondo o rischiare in favore degli scartati, gli ultimi, i troppi crocifissi della Terra: «La pietra del ...

John Ogah - chi è il migrante eroe che disarmò un malvivente : stasera lo battezza Papa Francesco : Era passato alla cronaca come un eroe. John Ogah, il cittadino nigeriano di 31 anni , che lo scorso settembre ha affrontato un malvivente armato intento a rapinare un supermercato alla periferia di Roma sarà ...

Pasqua - Papa Francesco celebra la veglia nella notte santa. FOTO : Pasqua, Papa Francesco celebra la veglia nella notte santa. FOTO Terra Santa, giovani e lavoro nelle preghiere del pontefice a San Pietro. Tra i battezzati, c'è anche il migrante nigeriano John Ogah che, lo scorso settembre, disarmò un rapinatore armato di machete Parole chiave: ...

JOHN OGAH - NIGERIANO EROE BATTEZZATO DA Papa FRANCESCO/ Roma - disarmò rapinatore armato di mannaia : JOHN OGAH, NIGERIANO EROE BATTEZZATO da PAPA FRANCESCO: Roma, il migrante disarò un rapinatore armato di mannaia a Centocelle. Oggi il "premio" durante la Veglia Pasquale della Notte Santa.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:36:00 GMT)