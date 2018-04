Papa | appello alla pace in Siria e Terra Santa ' Politici siano saggi'

Papa Francesco nel discorso di Pasqua fa un appello ai politici : "Rispettate la dignità umana" : Nel giorno di Pasqua 2018 Papa Francesco ha voluto dedicare il suo discorso durante la benedizione Urbi et Orbi alla pace, citando tutti i luoghi in cui sono in corso conflitti sanguinosi. Il Pontefice infatti ha cominciato parlando della Siria:"Domandiamo frutti di pace per il mondo intero a cominciare dalla martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine. La luce di Cristo illumini le coscienze di tutti i ...

Pasqua - l'appello di Papa Francesco : 'Pace per Siria e Terra Santa' : "Oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine". Lo ha detto Papa Francesco durante l'...

Pasqua - l'appello del Papa : 'Accogliete i migranti e chi è costretto a fuggire dalla patria' : Città del Vaticano - Nel messaggio Pasquale al mondo da San Pietro risuona un appello: garantire sempre l'accoglienza ai migranti e a 'coloro che sono costretti ad abbandonare la propria patria'. Non ci sono cenni specifici relativi a una ...

Pasqua - l'appello di Papa Francesco : "Pace per Siria e Terra Santa" : "Oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Urbi et Orbi di Pasqua in Piazza San Pietro, lanciando un appello per la pace anche in Terra Santa, "anche in questi giorni ferita da conflitti aperti che non risparmiano gli inermi", nello Yemen e in tutto il Medio Oriente.

Appello del Papa a politici e militari : I responsabili politici e quelli militari portino frutti di pace in tutto il mondo. E' l'Appello lanciato da Papa Francesco nel messaggio di Pasqua che precede la tradizionale benedizione 'Urbi et ...

Papa FRANCESCO - DOMENICA DELLE PALME/ "Calunnie e intrighi ingiusti condannano gli altri" : appello ai giovani : PAPA FRANCESCO, oggi DOMENICA DELLE PALME 25 marzo 2018: l'appello ai giovani e la condanna di intrighi ostili ad una settimana dalla Pasqua.

“Si è ustionato così - fate attenzione”. Il dramma di Jacob. È successo tutto in un attimo : le urla mentre passeggiava con mamma e papà sulla spiaggia e i piedi a fuoco. L’appello : ”Ha rischiato l’amputazione” : Katja Kafling è una madre danese che vuole raccontare il dramma sfiorato dal figlio Jacob. Ormai quattro anni fa, il suo bambino stava giocando spensierato sulla spiaggia di Rosklide, quando è successo il dramma. Quando si va al mare, è una cosa normalissima che i bambini giochino con la sabbia e da genitori è giusto prendere le dovute accortezze, come la crema solare nella borsa, per proteggere la pelle dei nostri figli dai raggi solari, ...

La figlia muore e dona gli organi - l'appello del papà : "Cerco chi oggi vede con i suoi occhi" : Continua l'appello disperato di papà Roberto Durastante, alla ricerca della persona che oggi vede...

La figlia muore e dona gli organi. L’appello del papà : “Abbraccerei chi vede con i suoi occhi” : Roberto Durastante ha lanciato un disperato appello per trovare le persone che hanno ricevuto gli organi della figlia Barbara, 42 anni e tragicamente scomparsa lo scorso dicembre in seguito a un incidente stradale: "Vi prego, aiutatemi, mi serve per placare la mia sofferenza".Continua a leggere

L'appello di papà Roberto : "Vorrei abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia - aiutatemi" : E' un appello disperato e commovente quello di Roberto Durastante, il padre della 42enne rimasta uccisa in un incidente stradale lo scorso 17 dicembre in via Vittorio Veneto a Belluno. "Per sua volontà...

L'appello di papà Roberto : "Vorrei abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia - aiutatemi" : E' un appello disperato e commovente quello di Roberto Durastante, il padre della 42enne rimasta uccisa in un incidente stradale lo scorso 17 dicembre in via Vittorio Veneto a Belluno. "Per sua volontà...

Belluno - 'Vorrei tanto abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia' : il commovente appello di un papà : 'Vorrei tanto abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia - scrive papà Roberto -. Vi prego, aiutatemi, mi serve per placare la mia sofferenza'. Il commovente appello arriva dal padre di Barbara ...

Pippo Baudo/ A capo dell'Academy : l'appello a Papa Francesco - "ho un problema che mi assilla" (Sanremo Young) : Sarà Pippo Baudo a guidare la giuria dell'Academy nella finalissima di Sanremo Young in onda questa sera. Chi fra i sei concorrenti ancora in gara riuscirà a conquistare il suo...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:08:00 GMT)

“Fabrizio - salviamo nostro figlio Carlos”. Nina Moric e il suo appello a Corona. Allontanato dalla madre a causa della malattia - il figlio dell’ex Paparazzo non vive con nessuno dei genitori. L’angoscia e la preoccupazione della showgirl : Fabrizio Corona è da poco uscito dal carcere, ma nonostante le restrizioni imposte dal magistrato, sa bene come far parlare di sé. Recentemente l’ex re dei paparazzi ha fatto pubblicare, dal momento che non può toccare social, un video sul suo profilo Instagram che ripercorre le ultime tappe della sua vita. Nelle immagini lo vediamo al processo, all’uscita del carcere, accanto alla fidanzata Silvia Provvedi. Insomma, un insieme di ...