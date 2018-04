Pallamano | la Nazionale maschile vola in Georgia | novità Stefano Arcieri e Dario Ferrante

oasport

: Il nuovo arrivo in casa Pallamano Olimpica Dossobuono Sofia Ghilardi racconta la sua esperienza in maglia Azzurra... - Sdpvr : Il nuovo arrivo in casa Pallamano Olimpica Dossobuono Sofia Ghilardi racconta la sua esperienza in maglia Azzurra... -

(Di domenica 1 aprile 2018) E’ una Pasqua di trasferta per laitaliana di, che è partita questa mattina verso Tbilisi, dove parteciperà dal 4 al 6 aprile prossimi ad un torneo con, Finlandia ed Israele, in vista dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Terragona dal 22 giugno al 1 luglio. Tra i convocati del direttore tecnico Riccardo Trillini manca il portiere italo-tedesco Domenico Ebner, infortunato, il cui posto va ad un altro “straniero”, che risponde al nome di, classe 1993, e militante tra le fila dell’Aarau, nella massima serie svizzera. Assente anche l’ala sinistra Riccardo Pivetta, sostituito dal miglior azzurro nella classifica cannonieri della Serie A, che a 19 anni si sta togliendo notevoli soddisfazioni al Cingoli. Tra i ritorni annunciati ci sono quelli di Pablo Marrochi e Demis Radovcic, ma ...