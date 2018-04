OPPO R15 dimostra come anche i medio gamma possano splendere

I 9 sfondi di OPPO R15 sono disponibili al download : In attesa del loro esordio sul mercato, previsto all'inizio di aprile, i fan di questo brand possono avere da subito un piccolo "assaggio" dei nuovi OPPO R15 L'articolo I 9 sfondi di OPPO R15 sono disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

OPPO R15 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Oppo R15 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Oppo R15 ufficiale: sarà davvero lui il precursore di OnePlus 6? Come anticipato dai rumor, finalmente il nuovo smartphone Oppo R15 è stato presentato. A noi italiani questo Oppo R15 interessa poco in sé in quanto non sarà venduto direttamente nel nostro Paese. Il discorso si fa interessante sapendo che […]

OPPO R15 avrà ColorOS 5.0 : ecco le prime informazioni sulla nuova UI : In attesa della presentazione di OPPO R15, in programma per il 12 marzo, abbiamo avuto la conferma che lo smartphone potrà contare sull'interfaccia ColorOS 5.0 L'articolo OPPO R15 avrà ColorOS 5.0: ecco le prime informazioni sulla nuova UI è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S promette prestazioni incredibili mentre OPPO R15 avrà il notch : mentre Xiaomi promette che le prestazioni dello Snapdragon 845 utilizzato su Xiaomi Mi MIX 2S saranno decisamente strabilianti, un teaser conferma che anche OPPO R15 avrà il notch, in entrambe le edizioni in cui sarà commercializzato. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S promette prestazioni incredibili mentre OPPO R15 avrà il notch è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

