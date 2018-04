eurogamer

: Okami HD: vediamo l'utilizzo del touchscreen su Nintendo Switch #OkamiHD - Eurogamer_it : Okami HD: vediamo l'utilizzo del touchscreen su Nintendo Switch #OkamiHD -

(Di domenica 1 aprile 2018)HD metterà finalmente piede suquesta estate, riportaeverything.Come si conviene per una console ibrida con display touch come, Capcom sta implementando alcune modalità di controllo uniche per la console di, così da sfruttare l'amplio display touch di cui dispone.Quando giocheremo in modalità portatile dunque, potremo utilizzare ilper disegnare pennellate con cui impartire diversi comandi. Sarà naturalmente possibile utilizzare anche i controlli di movimento dei Joy-Con spostandoli nella direzione desiderata, come se fosse un pennello.Read more…