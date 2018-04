Nuoto sincronizzato | le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 | azzurre in

oasport

: @ItaliaTeam_it @Federginnastica @AlessiaMaurelli @martycento @Valerio_Scanu @FabrizioMoroOff a me piace da sempre l… - RansieAnnalise : @ItaliaTeam_it @Federginnastica @AlessiaMaurelli @martycento @Valerio_Scanu @FabrizioMoroOff a me piace da sempre l… - RansieAnnalise : @Valerio_Scanu @Domenicain @RaiUno a me, è sempre piaciuto, entrare dentro al Mare, nuotare proprio, fino a sfinirm… - sunclubsport : E... Nuoto sincronizzato ? — professionale presso SUN CLUB | Centro Sportivo Siracusa -

(Di domenica 1 aprile 2018) “Se Europei e Mondiali sono importanti, il vero obiettivo sono in realtà le Olimpiadi. A quelle del, le prossime, vogliamo il podio. E’ questo il traguardo. E ci arriveremo“. Furono queste le parole perentorie del commissario tecnico Patrizia Giallombardo, parlando dei prossimi obiettivi della Nazionale italiana di. Un movimento in fermento quello della danza in acqua che si prepara, in stagione, agli Europei 2018 a Glasgow (2-7 agosto) ma pianifica, in particolare, il percorso che vorrà portare le ragazze del Bel Paese pronte all’appuntamento a Cinque Cerchi in Giappone. Il ct lo ha detto senza mezzi termini quale sia il target. Vien da chiedersi: è più un sogno o un’ambizione costruita su basi solide? Guardando ai risultati del recente passato, il trend è in costante crescita. Alle Olimpiadi di Rio 2016, Costanza Ferro, Linda Cerruti e la ...