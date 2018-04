Non si apre il paracadute - morto base jumper in Trentino : Non si apre il paracadute, morto base jumper in Trentino L'incidente è avvenuto dopo un lancio dal Becco dell'Aquila, sul Monte Brento sopra l'abitato di Dro. Sul posto gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Riva del Garda Parole chiave: ...

Non si apre paracadute - si schianta e muore : Un base jumper tedesco è morto, dopo essersi lanciato dal Becco dell'Aquila sul Monte Brento sopra l'abitato di Dro in Trentino. A causare la tragedia è stata la mancata apertura del paracadute che ha ...

Palazzi media ma è inutile - il Ducale lunedì Non apre : Il sindaco propone di affidarsi a una ditta privata. I lavoratori: 'Decida Assmann'. Il direttore: 'Non basta, senza il via libera scritto dei sindacati si tiene chiuso'

Ryanair Non può licenziare chi intraprende una causa di lavoro : MILANO - Il tribunale di Bergamo ha riconosciutoil comportamento 'discriminatorio' di Ryanair nei confronti dei lavoratori. 'Un'altra importante vittoria della nostra organizzazione nella battaglia ...

La rete di Amri Non apre bocca : Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Hanno fatto scena muta i cinque arrestati a Roma con l’accusa di fare parte della rete italiana di Anis Amri, autore dell’attentato a Berlino, ucciso il 23 dicembre 2016 a Sesto San Giovanni. Durante l’interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, davanti al gip Costantino De Robbio, hanno scelto di non rispondere alle domande il palestinese Abdel Sialem Napulsi, accusato dai pm di Roma ...

Polemiche a Capri - la funicolare Non riapre. Il sindaco : “Danno d’immagine per l’isola” : Caos e malumori, dure note anche di Ascom e Capri Excellence: “Sarà una Pasqua impossibile”. L’azienda: “Eseguiti lavori impegnativi, si attende il collaudo”

Inter - Suning Non ha più scuse : nuovo Fair-play Uefa e la Cina riapre i rubinetti : Inoltre, secondo il Financial Times , grazie all'indebolimento del dollaro statunitense e al buon andamento dell'economia nazionale, la Cina ha allentato i controlli sull'uscita di capitali all'...

Sui vicepresidenti l'assemblea M5s Non decide ma punta su rosa di nomi. Pd apre alle minoranze : Ore 15.30, le difficili trattative sono in corso. A Montecitorio nello stesso momento, in stanze diverse, sono riuniti i deputati del Pd, di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Le war room sono le sale Berlinguer, Tatarella e della Lupa. E per quanto riguarda i dem lo è anche il terzo piano della sede del Nazareno dove ci sono l'ex segretario Matteo Renzi e il reggente Maurizio Martina. È qui che si sta decidendo il nuovo ...

Lega-M5S - il nodo premiership : Salvini apre ma Di Maio Non accetta 'terzi nomi' : Il dovere e la voglia sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il dovere è del leader leghista che per tenersi stretto il ruolo di capo della ...

Salvini : "Non è 'o io o la morte'". E apre al reddito di cittadinanza : Il leader della Lega: "A me interessa che l'Italia cambi". Poi ricambia i complimenti di Grillo: "I 5 stelle sono affidabili" Consultazioni dal 3 aprile, i tempi del governo

C’è posta per te : Maria Luana apre la busta a Giuseppe Nonostante la rabbia del padre! : La storia dell’amore interrotto tra Giuseppe e Maria Luana ha appassionato i telespettatori: il desiderio di Giuseppe che rivendica la paternità del figlio e l’amore dei due ragazzi vince sul risentimento del padre di lei! Giuseppe chiama C’è posta per te perché ama Maria Luana, la sua fidanzata e vuole ritornare con lei. Il giovane 23enne rivendica anche la paternità del loro bambino, nato da due ...