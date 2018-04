Non passa lo straniero

“Cosa ho passato…”. Gerry Scotti inedito a C’è posta per te. Durante l’ultima puntata del programma di Maria De Filippi - il conduttore si commuove e racconta una cosa che fin qui Non sapeva nessuno. Pubblico a casa e in studio in lacrime : C’era attesa e le emozioni non possono di certo mancare nell’ultima puntata di C’è posta per te. La prima storia ha per protagonista Gerry Scotti, accolto in studio con grande affetto. Gerry si commuove subito: “Quest’anno mi ero ripromesso di non piangere e, invece, sto già piangendo”. A volerlo in studio è Nunzia che chiama il programma per suo figlio Francesco. Alla De Filippi ha raccontato di essere ...

Famiglia Rodriguez a Verissimo. Cecilia radiosa - ma le forme sospette Non passano inosservate : Cecilia Rodriguez ha raggiunto insieme al fratello Jeremias e alla mamma Veronica, Belen a Verissimo durante la divertente ed emozionante intervista di Silvia Toffanin. I tre fratelli sono apparsi ...

“Mi ha torturato per anni”. Frizzi - il rimorso più grande. A pochi giorni dalla scomparsa del conduttore - viene fuori quell’episodio del passato che Non riuscì a perdonarsi e che lo fece soffrire fino alla fine. Dolore assoluto : È morto a 60 anni appena compiuti, 40 dei quali dedicati alla televisione, la sua più grande passione. Fabrizio Frizzi non c’è più e c’è ancora tanto desiderio di parlare di lui. Perché si sente la sua mancanza. Anche le persone che non lo conoscevano di persona ma solo per via del suo lavoro, hanno la sensazione di essere incompleti. Non vogliamo esagerare, per carità, ma la sua allegria garbata la sera, faceva compagnia, colmava tante ...

Frizzi - niente stop a Ballando con le stelle. Milly Carlucci : “Ci sono obblighi aziendali - Non è un nostro passatempo” : “Ci sono obblighi aziendali, non è un nostro passatempo: quindi saremo in onda sabato sera, con tutti i nostri umani sentimenti e il sorriso di Fabrizio che ci accompagna”. Così Milly Carlucci ha voluto spiegare in un videomessaggio Twitter perché Ballando con le stelle non si fermerà, nonostante le richieste di stop (arrivate anche dalla stessa conduttrice) in segno di lutto per la morte di Fabrizio Frizzi. L'articolo Frizzi, niente ...

“Malissimo”. Isola - grosse accuse per Stefano De Martino. L’ex marito di Belen - che finora era rimasto fuori dalle polemiche - sta passando un brutto momento. Non è facile giustificare ciò che è successo qualche giorno fa. Una cosa piuttosto seria : Mamma mia che edizione quella dell’Isola dei Famosi di quest’anno… Da quando è iniziata, non c’è mai stata tregua. Tutto è iniziato durante la seconda puntata dello show quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il reality non era ufficialmente iniziato. Da quel momento è stato il caos: Francesco Monte – pur negando tutto – è tornato mestamente in Italia per non far ...

“Volevo andare - ma…”. Funerale di Fabrizio Frizzi - Barbara D’Urso Non c’era. Mancava solo lei praticamente e la sua assenza Non è certo passata inosservata. Ma è Carmelita stessa a spiegare il motivo : Ai funerali di Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile che si è spento nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea di Roma a seguito di un’emorragia cerebrale, lei, Barbara D’Urso, era una dei grandi assenti. Impossibile nominare tutti i vip che alle 12 di mercoledì 28 marzo hanno raggiunto la chiesa degli Artisti, a Roma, per dare un ultimo saluto a Frizzi. Tra gli altri, c’erano ...

“Momento difficile”. Tina Cipollari preoccupa i fan. In un lungo articolo apparso su una rivista - ha voluto mettere nero su bianco quello che sta passando. Le sue parole Non passeranno inosservate : Superare una separazione matrimoniale non è facile. Ne sa qualcosa Tina Cipollari, che pur decidendo di diventare di nuovo tronista di Uomini e Donne, non sta attraversando un buon momento. È stata la stessa opinionista di Maria De Filippi a raccontarlo tramite la sua rubrica settimanale sulla rivista Sono. L’ex moglie di Chicco Nalli sta vivendo un periodo complicato, poco sereno, ma sta cercando di dare il massimo per amore dei suoi tre ...

Il segreto dietro le “sorelle più belle del web” : stupende - con un sorriso magnetico - gli utenti le acclamano e i passanti le fermano per strada complimentandosi. Ma forse Non vi siete accorti di un dettaglio per niente piccolo (guardate bene) : A vederle insieme sembrano una coppia di sorelle affiatatissime, di quelle che oltre al legame di sangue condividono anche una fortissima e sincera amicizia, sempre in giro una accanto all’altra. belle, bellissime, contagiose con il loro sorriso magnetico, queste due ragazze hanno in poco tempo conquistato il web grazie ai loro scatti. Anche se in realtà il termine “ragazze” non è del tutto esatto, considerando che la ...

Non è l'hard-rena. La nuova veste di Giletti passata la mezzanotte : Prima il dovere, poi il piacere. Si potrebbe sintetizzare così la scaletta delle ultime puntate di Non è l’Arena. Tanta politica, che copre i due terzi di programma, per lasciare in seguito spazio ad argomenti più leggeri e decisamente hot.La metamorfosi – quasi liberatoria - scatta una volta passata la mezzanotte, come per Cenerentola. Cambia il clima, cambia il parterre e cambia anche Massimo Giletti, che si adegua al nuovo ambiente ...

Gf Nip : “Non solo sconosciuti”. Iniziano ad emergere i primi indizi sui concorrenti e spunta un nome che Non è di certo passato inosservato. Lei la conosciamo bene… : Il Grande Fratello Nip sta pian piano prendendo forma, e anche se non se ne parla mai con notizie ufficiali, le prime indiscrezioni Iniziano ad emergere. Soprattutto per quel che riguarda il cast, infatti pare che sarà un Gf Nip ma non troppo. In che senso? Non solo volti sconosciuti, insomma. Gabriele Parpiglia ha annunciato che ci saranno anche volti gettonati del web, ad esempio. Esclusi cambi di palinsesto dell’ultima ora, la data da ...