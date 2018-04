“No Maria!” Rabbia e lacrime in studio C’è posta per te | la storia di Rossella divida

caffeinamagazine

: #amici17 che delusione nicole non e passata al serale e pure orion avete fatto passare valentina e zic che sono sca… - jackol17 : #amici17 che delusione nicole non e passata al serale e pure orion avete fatto passare valentina e zic che sono sca… - RBovino : RT @irenepaz330: No, Maria, io piango. #cepostaperte - inmocosarms : 'Pesce d'aprile, sono risorto!' '- Quindi sei morto? - Sì, ma niente di serio' 'No Maria io esco' -

(Di domenica 1 aprile 2018) Sotto gli occhi di Maria De Filippi ecco ladi Felicetta e. Mamma e figlia. Due donne dallo stesso sangue ma dal carattere diverso. Parole, sguardi glaciali e tutto il dolore di una madre che scoppia indavanti alla figlia. Unadiversa da tutte quelle che siamo stati abituati a vedere in questi mesi e che ha colpito particolarmente il pubblico. La signora Felicetta ha scritto alla trasmissione per ricucire i rapporti con la figlia, che, da circa 3 anni, non ha nessuna intenzione di parlare con lei. La ragazza l’ha accusata di aver messo al primo posto l’amore che provava per l’ormai ex compagno Mirko, piuttosto che il suo.Quest’ultimo, dopo qualche anno, ha iniziato a comportarsi come un “padrone” e addirittura ha punito più volte suo figlio Emanuele. Successivamenteè rimasta incinta e nonostante i ...