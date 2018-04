eurogamer

: Nintendo terrà tornei di Super Smash Bros. e Splatoon 2 in occasione dell'E3 #E3 - Eurogamer_it : Nintendo terrà tornei di Super Smash Bros. e Splatoon 2 in occasione dell'E3 #E3 - spaziogames : Switch oltrepassa il muro dei quattro milioni di console vendute nella terra del Sol Levante. Che ne pensate di que… - RedSavarin14 : RT @NintendoHall: #FireEmblemHeroes: le imprese Dono della terra, ora disponibili nel titolo mobile -

(Di domenica 1 aprile 2018)non ha mai avuto fretta di rivelare i suoi piani per l'E3, ma quest'anno la società ha deciso di condividere alcune notizie con un certo anticipo. Come sappiamo la scorsa settimana, riportaeverything,ha annunciato che. e2 avranno i proprialla fiera'E3.Polygon ha parlato con Bill Trinen diin merito al. Invitational 2018 e alla2 World Championship, e Trinen ha dichiarato quanto segue: "Vogliamo avere un evento che mostri un livello di gioco davvero alto. Vogliamo che sia divertente per i giocatori, divertente per i fan presenti e per quelli in streaming da casa. Vogliamo avere il matchup che le persone vogliono vedere."Read more…