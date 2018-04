Nintendo terrà tornei di Super Smash Bros. e Splatoon 2 in occasione dell'E3 : Nintendo non ha mai avuto fretta di rivelare i suoi piani per l'E3, ma quest'anno la società ha deciso di condividere alcune notizie con un certo anticipo. Come sappiamo la scorsa settimana, riporta Nintendoeverything, Nintendo ha annunciato che Super Smash Bros. e Splatoon 2 avranno i propri tornei alla fiera dell'E3.Polygon ha parlato con Bill Trinen di Nintendo in merito al Super Smash Bros. Invitational 2018 e alla Splatoon 2 World ...