Niki Terpstra | vero Leone delle Fiandre | domina la Ronde con gambe e tattica | che

Il ciclista olandese Niki Terpstra ha vinto il Giro delle Fiandre, una delle più importanti gare europee, tra le cosiddette "classiche monumento". Terpstra è arrivato in solitaria, davanti al danese Mads Pedersen e al belga Philippe Gilbert. L'italiano Vincenzo Nibali è stato

Giro delle Fiandre 2018 : Niki Terpstra riporta la Ronde in Olanda e completa la doppietta con la Roubaix : Gioia per la Quick-Step Floors, gioia per Niki Terpstra: il Giro delle Fiandre 2018 parla olandese, con il secondo successo in una Monumento della sua carriera. Ma è anche il successo del Belgio e della sua squadra simbolo, che ha vinto anche grazie alla superiorità numerica, con Terpstra che si è lanciato in un lungo assolo a 25 chilometri dalla conclusione, riprendendo gli attaccanti che si erano avvantaggiati in precedenza per involarsi verso ...

