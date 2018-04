Niente consultazioni per Grasso e Boldrini | loro non potranno partecipare

Blastingnews

(Di domenica 1 aprile 2018) Una piccola umiliazione che era nell'aria per i leader di #Liberi e Uguali, il partito fondato dai big del Partito Democratico fuoriusciti lo scorso anno per protesta contro le politiche dei governi Renzi e Gentiloni. Composto da esponenti storici della sinistra degli ultimi trent'anni, da D'Alema a Bersani, passando per Vasco Errani, nelle sue liste sono stati candidati anche i due presidenti uscenti di Camera e Senato, Laurae Piero. La speranza di coalizzare sulpartito il consenso dei delusi di sinistra è stata vana, ed anzichè il 10% auspicato in campagna elettorale, il voto degli italiani persi è espresso con un misero 3,3%, confermando il seggio parlamentare per una pattuglia davvero sparuta di deputati e senatori. E' così esiguo ilnumero, da non consentire neppure la formazione di un gruppo autonomo in entrambi i rami del parlamento, ...