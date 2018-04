Ni No Kuni II | Recensione | Trailer e Gameplay

Ni no Kuni II : Il Destino di un Regno - Recensione : ... Roland, il presidente di una nazione senza nome che viene investito da un'esplosione nucleare e si risveglia più giovane in un mondo fantastico, dove assisterà un re a riunificare il mondo ...

Ni No Kuni II : Il Destino di un Regno - recensione : Il primo Ni No Kuni non è un gioco perfetto. Ma nonostante il sistema di combattimento a tratti macchinoso e il ritmo non sempre incalzante, l'avventura di Oliver e Lucciconio viene comunque considerata uno dei GDR meglio riusciti della passata generazione. Questo perché Ni No Kuni è uno di quei rari casi in cui il valore complessivo dell'opera è superiore alla semplice somma dei suoi elementi, e il merito va tutto alla direzione artistica ...