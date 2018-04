Nelle auto un nuovo obbligo | il pulsante salvavita Ce lo chiede l' Europa

PlayerUnknown's Battlegrounds e Grand Theft Auto V segnano una nuova pietra miliare Nelle vendite su Steam : PlayerUnknown's Battlegrounds e Grand Theft Auto V sono ancora tra i giochi più venduti di Steam, riporta DSOgaming.I due titoli infatti, secondo Steamspy, hanno venduto rispettivamente 33 milioni di copie (per quanto riguarda PUBG) mentre GTA 5 di Rockstar ha superato quota 10 milioni. Questi dati si riferiscono alle sole vendite effettuiate su Steam per PC.PlayerUnknown's Battlegrounds si piazza dunque al secondo posto della classifica dei ...

Senato - 7 gruppi. Bonino nel Misto con Liberi e Uguali - Monti e espulsi M5s. Casini Nelle Autonomie con Napolitano : Pierferdinando Casini nel gruppo delle Autonomie, insieme a valdostani, altoatesini e Napolitano. Emma Bonino e Riccardo Nencini nel gruppo Misto, insieme ai 3 di Liberi e Uguali, ai grillini espulsi e ai Senatori a vita Mario Monti e Liliana Segre. Dopo l’elezione della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e alla vigilia della scelta su vicepresidenti, questori e segretari d’Aula, il Senato inizia a prendere forma, ...

Auto blu - la beffa delle riduzioni di legge. Nel 2017 sono compensate dagli acquisti. Il calo Nelle province è solo un trasloco : Le province stan così bene che viaggiano ancora in Auto blu. Dovevano essere “abolite” ma ne hanno a disposizione 1.329 e più, perché cinque enti si permettono anche il lusso di non inviare i dati sul parco Auto in loro possesso. Mentre il “passaggio di competenze dalle Amministrazioni provinciali alle Regioni è all’origine dell’incremento nel numero di Auto dichiarate da queste ultime che hanno preso in carico anche la ...

L'Autorità per le Garanzie Nelle Comunicazioni cerca 24 praticanti Video : L'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni è un'autorita' amministrativa indipendente, avente una sede principale a Napoli ed una secondaria a Roma, e che ha la funzione di assicurare la corretta competizione nel settore delle teleComunicazioni, mezzi di comunicazione di massa, editoria e poste. Per l'anno 2018 l'AGCOM ha indetto una selezione funzionale alla ricerca di ventiquattro laureati in materie giuridiche, economiche, sociali e ...

Miami - crolla un ponte pedonale : 6 morti Nelle auto schiacciate | Foto : Miami, crolla un ponte pedonale: 6 morti nelle auto schiacciate | Foto Il ponte, lungo oltre 50 metri e largo quasi dieci, era stato progettato e finanziato dopo che lo scorso anno uno studente aveva perso la vita attraversando proprio quel tratto di strada Continua a leggere L'articolo Miami, crolla un ponte pedonale: 6 morti nelle auto schiacciate | Foto proviene da NewsGo.

Michelangelo - trovato autoritratto segreto/ Caricatura in un disegno? Il precedente Nelle Cappelle Medicee : Arte, autoritratto segreto di Michelangelo: scoperto nel quadro dedicato alla poetessa Vittoria Colonna. Il disegno è emerso in queste ore, questo quadro risale al 1525 ed è a Londra.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:04:00 GMT)

