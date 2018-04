Nel Pd continua a crescere la fronda di chi vuole il dialogo con il M5s

STRISCIA DI GAZA - SCONTRI CON ISRAELE : UCCISI 17 PALESTINESI/ Video - Pasqua Nel sangue : continuano le proteste : STRISCIA di GAZA, SCONTRI con l'esercito ISRAELE: Video, ultime notizie e manifestazioni contro esproprio della terra. 17PALESTINESI UCCISI, più di duemila feriti. Previste altre proteste(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 15:28:00 GMT)

Il Circo Amedeo Orfei continua a riscuotere successo Nel Salento - tappa a Martano : E’ carico di successo ed adrenalina il tour nel Salento del Circo Amedeo Orfei, che giunge a Martano nel leccese

Volley : Superlega - #Accendiamoilrispetto - continua il viaggio Nelle scuole dei giocatori di Latina : ...stati scelti da Top Volley Latina e AbbVie per questa iniziativa e di questo siamo orgogliosi - ha spiegato Leotta - ci teniamo a ospitare esperti in materia ma anche gli sportivi perché lo sport può ...

Nuoto di fondo : il test di Doha positivo per Gregorio Paltrinieri. Il sogno Nelle acque libere continua : E’ arrivato un quinto posto per Gregorio Paltrinieri nella prima tappa delle World Series delle acque libere (ex Coppa del Mondo). Il carpigiano, all’esordio nella ex Coppa del Mondo di Nuoto di fondo, ha ottenuto la top5 nella 10 km di Doha, nella gara che ha visto il trionfo del campione olimpico di Rio 2016 Ferry Weertman con il tempo di 1:52:41.60 a precedere il francese David Aubry (1:52:42.50) ed il nostro Simone Ruffini, ...

La guerra fra Trump e Fbi continua. Silurato anche Andrew Mc Cabe - testimone cruciale Nel Russiagate : Il ministro della Giustizia americano, Jeff Sessions, ha licenziato l'ex vice direttore dell'Fbi, Andrew McCabe, oggetto di feroci attacchi da parte del presidente Donald Trump e a pochi giorni dalla sua pensione. McCabe, 49 anni, ha duramente respinto la decisione, dicendo di essere vittima sia di una "guerra" dell'amministrazione Trump contro l'Fbi, sia alle indagini sul Russiagate. Annunciando il siluramento di McCabe, il dipartimento di ...

Nelle scuole si continua a parlare di legalità con i carabinieri : I carabinieri continuano a incontrare gli studenti del Brindisino. Il 14 e il 15 marzo è toccato agli alunni del Circolo Didattico 'Giovanni XXIII' di Ostuni e del Secondo istituto comprensivo 'V. ...

Le atrocità in Siria continuano così come la disinformazione : il caso della foto del bimbo Nel deserto : E' dunque un bene che si ricordi al mondo intero che la guerra in Siria è ancora una triste realtà, è bene che ci si soffermi a pensare al fatto che le fazioni ancora presenti nel paese mediorientale ...

GB : scioperi Nelle università continuano - rigettata intesa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - Nella Ghouta si continua a morire : all'Onu nuova bozza Usa per la tregua : Nuovo tentativo della comunità internazionale per fermare l'offensiva del regime Siriano contro la roccaforte dei ribelli alla periferia di Damasco. La risoluzione per il cessate il fuoco passata al consiglio di Sicurezza Onu del 24 febbraio è rimasta di fatto disattesa

«All’Isola dei Famosi fumavano anche Nel 2017» : la polemica continua : I figli che si ribellano alla propria madre, i seguaci che tradiscono la propria guida. Se l’Isola dei Famosi fosse una tragedia di Shakespeare probabilmente parleremmo di una rivolta parricida, di un gruppo di naufraghi che sputano nel piatto dove mangiano per infangare il nome e la reputazione di un team di lavoro. E così, dopo le dichiarazioni di Eva Henger e le intercettazioni di Nadia Rinaldi e Chiara Nasti in merito al «canna-gate», ...

NBA 2018 : Houston fa 16 di fila - ma Golden State tiene il passo. BeliNelli e Philadelphia ok - Portland e New Orleans continuano a vincere : Otto partite nella notte NBA. Continua il duello a distanza nella Western Conference tra Houston e Golden State. I Rockets sono arrivati alla loro sedicesima vittoria consecutiva, superando in trasferta anche gli Oklahoma City Thunder per 122-112. Ottima prova di Chris Paul, autore di 25 punti, e di James Harden, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi. Ad OKC non bastano i 32 punti di Russell Westbrook e i 23 di Carmelo ...

LIVE Pagelle Napoli-Roma - Serie A in DIRETTA : i partenopei vogliono continuare a sognare - i giallorossi cercano l’impresa Nella bolgia del San Paolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Napoli-Roma, big match della 27esima giornata di Serie A. Al San Paolo vedremo una grandissima sfida tra la squadra di Sarri, che vuole continuare a sognare uno storico scudetto e quella di Di Francesco, che cerca l’impresa per tornare tra le prime quattro. Una partita che si preannuncia molto spettacolare per il grande tasso tecnico dei due organici specialmente nel settore offensivo, ...

Allerta Meteo - Nelle prossime ore sull’Italia giungeranno nuovi forti nubifragi; il maltempo continua ad insistere pesantemente : 1/12 ...

Milan - - rin - corsa continua senza sosta : allenamento anche Nel giorno di riposo : I rossoneri non sentono la fatica e preparano la sfida che potrebbe portarli a ridosso della zona Champions